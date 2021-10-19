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ABD Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Görevi Bıraktı

19.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, görevinden ayrıldı. Halilzad’ın ABD’nin Afganistan’da eleştirilere neden çekilme operasyonunun ardından yıllardır sürdürdüğü görevinden ayrılması dikkat çekti

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, görevinden ayrıldı. Halilzad’ın ABD’nin Afganistan’da eleştirilere neden çekilme operasyonunun ardından yıllardır sürdürdüğü görevinden ayrılması dikkat çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Halilzad’ın görevden ayrıldığını yerine yardımcısı Thomas West’in getirildiğini açıkladı.

Blinken açıklamasında Halilzad için “Amerikan halkına onlarca yıldır süren hizmetleri için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Halilzad, hem Trump hem de Biden döneminde bu görevde hizmet etmiş bir isimdi. Zalmay Halilzad daha önce de ABD’nin Birleşmiş Milletler, Irak ve Afganistan büyükelçiliği görevlerinde bulunmuştu.

Afganistan doğumlu Zalmay Halilzad, ABD ve Taleban arasında 2018 yılında başlayan görüşmelerri yürüten isim oldu. Bu görüşmeler sebebiyle son dönemde eleştiri oklarının da hedefindeki isim haline gelmişti.

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesinin yolunu açan 2020 Şubat ayında Trump döneminde imzalanan anlaşmanın mimarı olarak görülüyordu.

Görevden ayrılmasıyla nedeniyle Dışişleri Bakanı Blinken bir mektup yazan Halilzad, mektubunda Taleban’la Afgan hükümeti arasında öngörüldüğü şekilde bir düzenleme ve anlaşma yapılamadığına işaret etti. Halilzaz bunun son derece karmaşık nedenleri olduğunu buna dair görüşlerini ilerleyen günlerde paylaşacağını ifade etti.

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