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ABD Afganistan Özel Temsilcisi Katar’a Gidiyor

28.11.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West önümüzdeki hafta Taleban liderleriyle görüşmelerde bulunmak üzere Katar’a gidiyor. West, VOA’ye verdiği özel demeçte Amerika’nın Afganistan’daki insani krizden oldukça endişeli olduğunu söyledi

Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West önümüzdeki hafta Taleban liderleriyle görüşmelerde bulunmak üzere Katar’a gidiyor. West, VOA’ye verdiği özel demeçte Amerika’nın Afganistan’daki insani krizden oldukça endişeli olduğunu söyledi.

Afganistan’ın birçok bölgesinde koşullar kötü. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı nerdeyse 24 milyonluk nüfusun yüzde 60’ının açlık çektiğini belirtiyor.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Amerika’nın Özel Temsilcisi Tom West’in Amerika’nın hayati çıkarlarını, terörle mücadele ve insani yardım konularını iki gün boyunca Taleban liderleriyle Doha’da görüşeceğini belirtti.

West VOA’ye özel demecinde, Afganistan’da kötüleşen insani krizin uluslararası yardımların kesilmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Afganistan ekonomisi 20 yılı aşkındır, büyük oranda o yardıma dayanıyordu.

West, “Eski hükümetin kamu harcamalarının yüzde 75’i yabancı bağışçılardan geliyordu. Ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 40’ı da yabancı bağışçılar tarafından sağlanıyordu. Gerçekten yıllardır müttefiklerimiz ve ortaklarımızla Taleban’a, güç kullanarak iktidara gelmeleri durumunda bu yardımın ortadan kalkacağını söyledik ve şu anda yaşanan da bu” diyor.

Geçtiğimiz günlerde Taleban’ın dışişleri bakanlığı sözcüsü ülkeyi ele geçirmelerinin ardından Amerikan Kongresi’ne Afganistan’ın dondurulan varlıklarını serbest bırakması çağrısı yaptı. Sözcü ülkedeki ekonomik sıkıntıların büyük bir göçe ve diğer ülkeler için mülteci sorununa yol açabileceğini belirtiyor. West ise, Taleban’ın düşündüğü şekilde yardımı serbest bırakmanın pek de kolay olmadığı mesajını veriyor.

West, “Çok karışık yasal nedenler var, yargısal nedenler var bu paranın belirli bankalardan diğer bölgelere neden gidemeyeceğine dair” diyor.

Amerika ve uluslararası toplumun Taleban’dan, insan ve kadın haklarıyla ilgili talepleri konusunda yerel düzeyde bazı ilerlemeler yaşandı. Ülkenin üçüncü büyük kenti Herat’ta 7-12 yaş arası kızların okula gitmesine yeniden izin verildi.

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