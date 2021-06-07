ABD Afganistan'a Taleban'la Mücadelede 3,3 Milyar $ Yardım Yapacak

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, üst düzey diğer yetkililerle birlikte dün Afganistan’ın başkenti Kabil’de Afgan yönetimiyle biraraya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, ABD askerlerinin çekilmesi ve Afganistan’a yapılacak mali yardımlar görüşüldü.

Görüşmeler ülkede Taleban’ın yeniden ilerleme kaydettiği bir döneme denk geldi. Taleban, yabancı güçlerin de çekilmeye başladığı son 6 haftada Afganistan’da 9 bölgede daha denetimi ele geçirdi. Çatışmalarda hem Taleban tarafından hem de Afgan ordusundan çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce sivil de hayatını kaybetti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin sözcüsü de yaptığı açıklamada ABD’li yetkililerle görüşmelerde savunma, ekonomi ve insani yardımlar konularının masaya yatırıldığını söyledi.

Sözcü Muhammed Amiri, ABD’li yetkililerin Eşref Gani’ye yıllık olarak 3,3 milyar dolar destek sözü verdiklerini söyledi. Söz konusu mali destek ilk etapta iki yıl olarak planlandı ve Taleban’la mücadele amaçlı olarak sağlanacak.