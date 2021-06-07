ABD Afganistan'a Taleban'la Mücadelede 3,3 Milyar $ Yardım Yapacak

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, üst düzey diğer yetkililerle birlikte dün Afganistan’ın başkenti Kabil’de Afgan yönetimiyle biraraya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, ABD askerlerinin çekilmesi ve Afganistan’a yapılacak mali yardımlar görüşüldü.
Görüşmeler ülkede Taleban’ın yeniden ilerleme kaydettiği bir döneme denk geldi. Taleban, yabancı güçlerin de çekilmeye başladığı son 6 haftada Afganistan’da 9 bölgede daha denetimi ele geçirdi. Çatışmalarda hem Taleban tarafından hem de Afgan ordusundan çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce sivil de hayatını kaybetti.
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin sözcüsü de yaptığı açıklamada ABD’li yetkililerle görüşmelerde savunma, ekonomi ve insani yardımlar konularının masaya yatırıldığını söyledi.
Sözcü Muhammed Amiri, ABD’li yetkililerin Eşref Gani’ye yıllık olarak 3,3 milyar dolar destek sözü verdiklerini söyledi. Söz konusu mali destek ilk etapta iki yıl olarak planlandı ve Taleban’la mücadele amaçlı olarak sağlanacak.
Amiri, ayrıca ABD’nin Afgan ordusunu güçlendirmek adına aralarında savaş uçaklarının da bulunduğu ekipman ve mühimmat desteği de sağlayacağını söyledi.
Afganistan’da hükümet Taleban güçleirne karşı operasyonlarını ABD’nin hava desteğiyle yürütüyor. Yetkililer yabancı güçlerin desteği olmadan Afgan ordusunun Taleban’a üstünlük sağlamasının zor olduğunu ifade ediyorlar.
Halizad liderliğindeki ABD’li heyet Taleban’la Afganistan hükümeti arasında barış sürecini yürüten Abdullah Abdullah’la da biraraya geldi.
Abdullah, görüşmeye ilişkin olarak Twitter hesabından paylaştığı mesajında, iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni dönemine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ifade etti.
Halilzad’ın Afganistan’ın ardından Taleban’la görüşmelerin yürütüldüğü Katar’ın başkenti Doha’ya geçeceği belirtildi.
Afgan hükümet yetkilileri ve Taleban temsilcileri geçen yıl Eylül ayından bu yana Doha’da müzakerelere devam ediyorlar. ABD yönetimi 2020 yılının Şubat ayında Taleban’la varılan anlaşma uyarınca askerlerini Afganistan’dan çekiyor.