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‘‘ABD Afganistan’da Asker Sayısını 2.500’e İndirecek’’

08.10.2020 02:33 | Son Güncelleme

ABD’nin Afganistan işgalinin 19’uncu yıldönümünde açıklamalarda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Afganistan’daki ABD askerlerinin sayısının gelecek yılın başında 2.500’e indirileceğini bildirdi

‘‘ABD Afganistan’da Asker Sayısını 2.500’e İndirecek’’

ABD’nin El Kaide militanlarına sığınak olan Taleban rejimini devirmek amacıyla Afganistan’a yaptığı işgalinin 19’uncu yıldönümünde açıklamalarda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Afganistan’daki ABD askerlerinin sayısının gelecek yılın başında 2.500’e indirileceğini bildirdi.

ABD ve Taliban arasında Şubat ayında yapılan anlaşma, Taleban tarafından terörle mücadele konusunda verilen güvence karşısındayabancı güçlerin Afganistan’ı 2021 yılının Mayıs ayında terk etmesini öngörüyordu.

Başkan Donald Trump ve diğer yetkililer ABD’nin Afganistan’daki askerlerinin sayısını Kasım ayı civarında 4.000-5.000 civarını düşüreceğini söylüyordu. Bu açıklamalarda ayrıca asker sayısının azaltılmasının Afganistan’daki koşullara bağlı olduğu belirtiliyordu.

Nevada Üniversitesi’nde konuşan O’Brien, Başkan Donald Trump göreve geldiğinde Afganistan’daki Amerikan askerlerinin sayısının 10.000 olduğunu söyledi, bugün ise bu sayının 5.000’in altında olduğunu belirtti. O’Brien ‘‘Bu rakam gelecek yıl 2.500 olacak’’ dedi.

Beyaz Saray’ın Afganistan’dan asker çekme planının gelecek safhalarının hayata geçirilmesi Başkan Trump’ın 3 Kasım’daki seçimlerde ikinci dönem için seçilmesine bağlı olacak.

Taleban ve Afgan hükümetinin desteklediği müzakereciler, Katar’da yapılan veAfganistan içindeki aktörler arasında düzenlenen barış müzakerelerinde geniş bir yelpazedeki konular üzerinde anlaşmaya varmıştı. Reutershaber ajansına konuşan üç yetkiliye göre savaşan iki taraf arasında ana konulardaki farklılıklarsa devam ediyor.

Afgan yetkililer ve batılı diplomatlar için en önemli öncelik bir ateşkesin sağlanması. Görüşmeler Katar’ın başkenti Doha’da yapılırken çatışmalarda çok sayıda Afgan askeri ve Taleban savaşçısı hayatını kaybetti. Son haftalarda hayatını kaybedenler arasında onlarca sivil de var.

O’Brien yaptığı açıklamada ‘‘Barış anlaşmasını yapacak olan Afganlar’ın kendisi. Bu yavaş bir süreç olacak. Ancak bunun gerekli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Amerikalılar eve dönmeli’’ dedi.

Afganistan’daki çatışmalarda 2.400 kadar ABD askeri hayatını kaybetti ve binlercesi de yaralandı.

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