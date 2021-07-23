ABD Afganistan'da Hava Operasyonuyla Taleban'ı Vurdu

ABD, Afganistan ordusuna destek kapsamında, Taleban’a yönelik operasyonlarda hava saldırıları düzenledi.

Açıklama Pentagon Sözcüsü John Kirby tarafından yapıldı. Kirby, hava saldırılarının Afgan güçlerine destek amacıyla düzenlendiğini söyledi ancak detay vermedi.

Taleban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, hava saldırılarının Çarşamba gecesi Kandahar şehrinin dış mahallelerine yapıldığını, 3 Taleban üyesinin öldüğünü iki aracın da tahrip olduğunu söyledi.

ABD ve Taleban arasındaki anlaşmaya vurgu yapan sözcü “Hava saldırıları yapıldığını doğruluyoruz ve bunu en sert biçimde kınıyoruz. Bu Doha’da varılan anlaşmanın açık şekilde ihlal edilmesidir. Anlaşmaya göre Mayıs ayından sonra operasyon düzenleyemezler. Eğer operasyon yaparlarsa bunun sonuçlarına katlanırlar” dedi.

ABD ve Taleban, ülkedeki ABD ve yabancı güçlerin çekilmesi buna karşın Taleban’ın da terör örgütlerinin Afganistan’da barınmasına izin vermemesi konusunda anlaştılar. Bu çerçevede ABD askerleri süratle Afganistan’dan çekiliyorlar. Bu noktada Türkiye de Kabil Havalimanı’nın korunması görevini üstelenebileceğini dile getirdi.

Son günlerde Taleban, Afgan hükümet güçlerine karşı saldırılarını arttırdı ve bölgede yeni alanlar kazanmaya devam ediyor. Son hava operasyonları uzun zamandır ABD güçlerinin Afganistan’da düzenledikleri ilk hava operasyonu oldu.

