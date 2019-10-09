"ABD Afganistan'da sivilleri öldürdü"

KABİL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ABD'nin mayıs ayında ülkenin batısına düzenlediği hava saldırısında sivillerin öldüğünü açıkladı.
UNAMA'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD uçaklarının, ülkenin batısındaki Farah ve Nimruz vilayetlerinde mayısta uyuşturucu imalathanelerine yönelik hava operasyonu düzenlediği hatırlatıldı.
Operasyonda sivillerin hedef alındığı ifade edilen açıklamada, saldırılarda 39 sivilin öldüğü kaydedildi.
Hayatını kaybedenlerden 14'ünün çocuk olduğu aktarılırken, sivillerin hedef alındığı böyle operasyonların kabul edilemeyeceği vurgulandı.
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