"ABD Afganistan'da tarafların uzlaşmasına mesafeli"

Moskova toplantısının önce 4 Eylül'de planlandığını ancak 27 Ağustos'ta Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmesi sonrası tarihin ertelenmesini önerdiğini kaydeden Kabulov, Taliban'ın bu toplantıya katılmaması yönünde endişeler bulunduğuna işaret etti. Kabulov, Taliban'ın, Kabil yönetiminin resmi listesi altında olmaktan rahatsız olabileceğini ifade etti.

Kabulov, "Halihazırda Rusya, Afganistan konusunda Moskova'da yapılmak üzere toplantı hazırlıyor. Rusya bu toplantının Taliban'ın temsilcilerinin katılmayı reddetmesi sebebiyle ertelenmeyeceğini umuyor." diye konuştu.

Rusya'nın, Washington'un Afganistan'da barışa katkı sağlaması yönünde girişimlerde bulunduğunu ifade eden Kabulov, ABD'ye Moskova formatında buluşma daveti yapıldığını ancak ABD'nin bu toplantıya katılmayı reddettiğini belirtti.

Kabulov, "Moskova formatındaki bu toplantıya, komşu ülkelerin resmi temsilcileri ve Afganistan'ın dostları ile Taliban arasında eşsiz diyalog imkanı sağlayacağı için Taliban'ın katılmasını bekliyoruz." dedi.

- "Amerikalılar sadece çıkarlarına hizmet eden toplantılara katılıyor"

Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi başkanlığına Hamdullah Mohib'in atanmasının da Moskova toplantısının iptaline sebep olabilecek bir unsur daha olduğunu aktaran Kabulov, Mohib'in ABD'ye yakın bir isim olduğunu savundu.

Ulusal Güvenlik Konseyi'nin aynı zamanda ulusal uzlaşma sorunlarıyla uğraşan bir kuruluş olduğuna işaret eden Kabulov, Mohib'in, yönetimde çok etkili ve güçlü bir figür olan eski konsey başkanı Hanif Atmar'ın görüşlerine sahip olacak aşamaya ulaşmasının zaman alacağını dile getirdi.

ABD'nin, temsilcilerinin Moskova toplantısına katılmamasına 'toplantının Afganistan yönetimi tarafından organize edilmemesini' bahane gösterdiğini söyleyen Kabulov, "Bu tez bize göre uydurma. Çünkü toplantının yapılması Rus ve Afganistan delegasyonları tarafından planlandı. Bu hususta Washington bilgilendirildi. Belli ki Amerikalılar sadece onların yönetiminde olan ve çıkarlarına hizmet eden toplantılara katılıyor." dedi.