"ABD Afganistan'da tarafların uzlaşmasına mesafeli"

MOSKOVA (AA) – ELENA TESLOVA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin Afganistan'daki iç barış sürecine katkıda bulunacak herhangi bir adım atmadığını bildirdi.
Kabulov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan barış sürecindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya'nın, Washington'un Afganistan'da barışa katkı sağlaması yönünde girişimlerde bulunduğunu ifade eden Kabulov, ABD'ye Moskova formatında buluşma daveti yapıldığını ancak ABD'nin bu toplantıya katılmayı reddettiğini belirtti.
Kabulov, "Halihazırda Rusya, Afganistan konusunda Moskova'da yapılmak üzere toplantı hazırlıyor. Rusya bu toplantının Taliban'ın temsilcilerinin katılmayı reddetmesi sebebiyle ertelenmeyeceğini umuyor." diye konuştu.
Moskova toplantısının önce 4 Eylül'de planlandığını ancak 27 Ağustos'ta Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmesi sonrası tarihin ertelenmesini önerdiğini kaydeden Kabulov, Taliban'ın bu toplantıya katılmaması yönünde endişeler bulunduğuna işaret etti. Kabulov, Taliban'ın, Kabil yönetiminin resmi listesi altında olmaktan rahatsız olabileceğini ifade etti.
Kabulov, "Moskova formatındaki bu toplantıya, komşu ülkelerin resmi temsilcileri ve Afganistan'ın dostları ile Taliban arasında eşsiz diyalog imkanı sağlayacağı için Taliban'ın katılmasını bekliyoruz." dedi.
- "Amerikalılar sadece çıkarlarına hizmet eden toplantılara katılıyor"
Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi başkanlığına Hamdullah Mohib'in atanmasının da Moskova toplantısının iptaline sebep olabilecek bir unsur daha olduğunu aktaran Kabulov, Mohib'in ABD'ye yakın bir isim olduğunu savundu.
Ulusal Güvenlik Konseyi'nin aynı zamanda ulusal uzlaşma sorunlarıyla uğraşan bir kuruluş olduğuna işaret eden Kabulov, Mohib'in, yönetimde çok etkili ve güçlü bir figür olan eski konsey başkanı Hanif Atmar'ın görüşlerine sahip olacak aşamaya ulaşmasının zaman alacağını dile getirdi.
ABD'nin, temsilcilerinin Moskova toplantısına katılmamasına 'toplantının Afganistan yönetimi tarafından organize edilmemesini' bahane gösterdiğini söyleyen Kabulov, "Bu tez bize göre uydurma. Çünkü toplantının yapılması Rus ve Afganistan delegasyonları tarafından planlandı. Bu hususta Washington bilgilendirildi. Belli ki Amerikalılar sadece onların yönetiminde olan ve çıkarlarına hizmet eden toplantılara katılıyor." dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığının Moskova toplantısına katılmayı reddeden açıklamasını da değerlendiren Kabulov, 2017'de Moskova toplantısında tartışmasız kazanımlar elde edildiğini hatırlattı. Kabulov sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen yıl yapılan bu toplantıda bütün taraflar güç kullanımından vazgeçti. Afganistan'daki bütün taraflar uzlaşmaya varma hususunda anlaştı. Bölge ülkeleri hep birlikte Taliban'ı ateşkese ve müzakere masasına oturmaya çağırdı. Ancak Afganistan'da iç barış sürecinin işletilmesine yardımcı olacak ABD'nin himayesinde gerçekleştirilen programlara yönelik şimdilik hiçbir adım göremiyoruz."
ABD'nin Afganistan'da askeri varlığı, ülkede bulunan NATO'daki misyonu ve Afganistan hükümetine mali yardımları sayesinde önemli oyuncu ülkelerden biri olduğunu anımsatan Kabulov, "Taliban'ın özellikle ABD ile yabancı güçlerin ülkeden çıkması şartıyla müzakerelere hazır olduğunu açıklaması tesadüf değil." değerlendirmesinde bulundu.
Afganistan barış sürecinin Taşkent'e taşınmasının henüz erken olduğunu ifade eden Kabulov, Rusya'nın Özbekistan ve Afganistan'da barış için siyasi çözümden başka yol olmayacağının bilincinde olan diğer ülkelerle yakın iş birliğini genişletmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
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