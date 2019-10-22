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ABD Afganistan'daki asker sayısını düşürmüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 09:03 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin "Scott" Miller: - "Kamuoyunca çok bilinmeyebilir ancak optimizasyon sürecinin bir parçası olarak buradaki askeri gücümüzü 2 bin civarında azalttık" - ABD'nin Afganistan'da 15 bin olan asker sayısı son bir yılda 13 bine düşürülmüş

WASHINGTON (AA) - ABD’nin Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin "Scott" Miller, göreve geldiği son bir yıl içerisinde Afganistan’daki asker sayısını 2 bin civarında azalttıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile birlikte Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlediği ortak basın toplantısında Orgeneral Miller, "Kamuoyunca çok bilinmeyebilir ancak optimizasyon sürecinin bir parçası olarak buradaki askeri gücümüzü 2 bin civarında azalttık." dedi.

Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, geçen yıl ABD’nin ülkedeki asker sayısının 15 bin ve şu an itibariyle 13 bin civarında olduğunu belirtti.

Çekilen kuvvetlerin çoğunlukla Kabil’deki karargahtan olduğuna dikkati çeken Albay Leggett, bu durumun Afganistan’dan çekilmeyle ilgili değil, genel bir ayarlamanın parçası olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Austin "Scott" Miller

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