ABD Afganistan’daki askerlerini çekmeye başladı

Ancak Taliban tehdit söylemlerinde bulunmaya devam ediyor.NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Afganistan'daki askeri varlığını çekme süreci fiilen başladı. Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanı General Austin Scott Miller Pazar günü yaptığı açıklamada, çekilme işlemi ile ilgili resmi başlangıç tarihinin 1 Mayıs olarak belirlenmiş olmasına rağmen, bu işlemlere yönelik "alınan önlemlerle sürecin başlatıldığını" bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin tamamının 11 Eylül'e dek Afganistan'dan çekileceğini duyurmuş, bu tarih daha sonra bazı resmi çevreler tarafından 4 Temmuz olarak telaffuz edilmeye başlanmıştı. Her iki tarih de Amerikan halkı için sembolik bir öneme sahip. 11 Eylül 2001'de, ülkede El-Kaide örgütü tarafından düzenlendiği söylenen terör saldırıları yapılmış; 4 Temmuz 1776'da ise ABD, her yıl bu tarihte kutlanan bağımsızlığını ilan etmişti.

Taliban'ın tehdidine yanıt

Miller, çekilme ile ilgili açıklamasında, bu sürecin düzenli bir şekilde yürütüleceğini ve tüm askeri üslerle teçhizatın Afgan güvenlik güçlerine devredileceğini bildirdi. Taliban'ın, yabancı askeri varlığın 1 Mayıs'a kadar tamamen çekilmesi ve aksi takdirde "her türlü karşı önlemi almaya hazır olduğunu" duyurması ile ilgili olarak da konuşan General Miller, radikal İslamcı Taliban'ın herhangi bir Amerikan ya da NATO unsuruna saldırması halinde "kararlı bir yanıtla" karşılaşacağını ifade etti. Biden'ın selefi olan Donald Trump döneminde geçen yıl ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşma, askerlerin 1 Mayıs'a kadar çekilmiş olmasını öngörüyordu.