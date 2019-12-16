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ABD Afganistan'dan 4 bin askerini geri çekmeyi planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 01:53 | Son Güncelleme

CNN televizyonun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da bulunan 13 bine yakın Amerikan askerinin yaklaşık üçte biri olan 4 bin askeri geri çekmeyi planlıyor

Trump yönetiminin ABD ile Taliban arasında görüşmelerin yeniden başlamasının ardından Afganistan'daki asker sayısını azaltacağı bildirildi.

CNN televizyonun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da bulunan 13 bine yakın Amerikan askerinin yaklaşık üçte biri olan 4 bin askeri geri çekmeyi planlıyor.

Trump'ın daha önce de dile getirdiği Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmak istediği planını Taliban ile müzakerelerin yeniden başlamasının ardından yerine getirmek istemesi dikkati çekti.

CNN televizyonunun haberine göre ABD 2001 yılından beri Afganistan'daki savaşta 133 milyar dolar harcadı. 2 bin 300 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Afganistan'da, 58 binden fazla Afgan askeri ve 38 bin sivil, yaklaşık 42 bin de militan öldü.

Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

Donald Trump, kasım ayı sonunda Afganistan'daki bir ABD üssüne yaptığı sürpriz ziyarette Taliban ile anlaşmak istediğini açıklamış ve müzakereler yeniden başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Müzakere Taliban

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