ABD Afrin’deki Saldırıyı Kınadı

Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de, bir akaryakıt kamyonuna yerleştirilen bomba sonucu patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı’nın belirttiğine göre olayda, 11’i çocuk en az 40 sivil hayatını kaybetti.

Olaydan YPG’yi sorumlu tutan bakanlığın açıklamasında, ‘’Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG’nin, Afrin’de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’i çocuk olmak üzere 40’a, yaralıların sayısı ise 47’ye yükseldi’’ denildi.

Milli Savunma Bakanlığı bu açıklamadan önceki bir Twitter mesajında da olaydan görüntüler paylaştı.

ABD de saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısının bir pazar yerinde iftar hazırlığındaki çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Ortagus açıklamasında, ‘’İlk bilgilere göre kurbanların birçoğu aralarında çocukların da olduğu sivillerden oluşuyor’’ dedi.

ABD’nin Suriye’de ülke genelinde ateşkes çağrısını yineleyen Ortagus, ‘’Bu tür korkakça şer eylemler, bu çatışmadaki tarafların hangisinden gelirse gelsin kabul edilemez’’ ifadesini kullandı.

Afrin’in merkezinde meydana gelen patlama, Türkiye’nin desteklediği güçlerin kontrolundaki bölgede bugüne kadar en fazla can kaybına yol açan saldırılardan biri oldu.

