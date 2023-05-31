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  4. ABD akıllara durgunluk veren olay! Dikkatsiz sürücü aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce böyle uçtu

ABD akıllara durgunluk veren olay! Dikkatsiz sürücü aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce böyle uçtu

31.05.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Georgia eyaletinde dikkatsiz sürücü, park halindeki çekici rampasına çıkarak metrelerce uçtu. Sürücünün kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

ABD’nin Georgia eyaletine bağlı Valdosta kentindeki otoyolda film sahnelerini aratmayan bir kaza yaşandı.

Hızla gelen aracın sürücüsü, park halindeki çekiciyi fark etmeyip rampasının üzerinden uçtu. Yaklaşık 36 metre ilerleyen araç havada takla attıktan sonra yan şeritte seyir halindeki başka bir araca çarptı. Ağır hasar alan araç birkaç metre ilerledikten sonra durabildi. O sırada olay yerinde bulunan polis ekibi, sürücünün yardımına koştu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 24 Mayıs’ta meydana gelen kazada kadın sürücünün ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

(İHA)

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