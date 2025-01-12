ABD alev alev yanıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi... İki isim ihmalle suçlanıyor

Los Angeles ve çevresinde başlayan yangınlarla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Günlerdir süren yangın henüz kontrol altına alınamazken, Los Angeles Bölgesi Adlı Tip Kurumu yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Kurumdan yapılan açıklamada, Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği kaydedildi.

37 BİN DÖNÜMDEN FAZLA ALAN KÜL OLDU

Açıklamada, Eaton'daki yangında 11, Palisades'teki yangında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

BELEDİYE BAŞKANI İHMALLE SUÇLANIYOR

ABD'de yaşayanların gündemlerinden biri de yangının bu denli büyümesinin arkasındaki ihmaller. Yangın musluklarında su bulunmaması, Gana'ya giden Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın kente hemen dönmemesi ve Bass'ın yangınlardan önce itfaiye teşkilatı için ayrılan bütçede kesintiye gitmesi tartışma konusu oldu. Los Angeles İtfaiyesi, bütçe kesintisinin "büyük yangınlarla mücadeleyi etkileyeceği" uyarısı yapmış fakat Bass, bu kesintinin yangınlara müdahaleyi olumsuz etkilemeyeceğini savunmuştu. Bass, seyahat dönüşü havaalanında gazetecilerin "Özür dilemeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

KURTARMA ARAÇLARI ZENGİNLERE Mİ ÇALIŞTI?

Amerikan medyasına yansıyan iddialardan biri de itfaiyeye ait kurtarma araçlarının zenginlerin lüks konutlarının bulunduğu bölgelere yönlendirildiği. Yangından etkilenen bazı bölgelerde ise hiçbir kurtarma çalışmasının yapılmadığı öne sürüldü. Diğer taraftan lüks konutları küle dönen zenginler de söndürme çalışmalarının yetersizliğinden şikayet ediyor. Öte yandan Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, departmanın 2010 yılından bu yana aldığı çağrı sayısında yüzde 55'lik bir artış olduğunu açıkladı. Amerikalı yetkili buna rağmen itfaiyeci sayısının azaldığını vurguladı.

180 BİN KİŞİYE TAHLİYE

Yangınlar nedeniyle 180 binden fazla kişi tahliye edilirken, bölgede yüzlerce okul kapatıldı ve kentte geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanıyor. Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan binlerce itfaiyeci katılsa da güçlü rüzgâr ve yüksek sıcaklık müdahaleyi zorlaştırıyor. 150 km2 alan tahrip olurken tarihi yangının yarattığı yıkımın genişliğinin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Pacific Palisades bölgesinde başlayan orman yangınları kısa sürede milyon dolarlık malikanelerin bulunduğu yerleşim yerlerine sıçradı. California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesinin verilerine göre, beş bölgeden üçünde kontrol sağlandı veya sağlanmak üzere. Halk, yangınların kontrol altına alınamamasıyla ilgili suçlu ararken California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'ın kamu hizmetlerinin neden yetersiz kaldığına dair 'tam bağımsız soruşturma' emri verdi. Yangın musluklarından niye su akmadığı en büyük tartışma konularından biri olmuştu. İtfaiye yetkilileri, şiddetli rüzgârla yayılan yangınların önünde hiçbir itfaiyenin duramayacağını iddia ediyor. Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley, finansman kesintileri nedeniyle personel sayısının ve kaynakların yetersiz kaldığını belirtti.

TARİHİN EN KÖTÜSÜ

Uzmanlar yangınların sebebi olarak iklim krizine de işaret ediyor. Bilim insanlarına göre, küresel ısınma, 1970'lerden bu yana eyaletteki orman yangınlarında yüzde 172'lik bir artışa neden oldu ve bu artışın önümüzdeki on yıllarda daha da yaygınlaşması bekleniyor. Kuraklık ve artan rüzgâr hızına işaret eden Colorado Üniversitesi yangın bilimcisi Jennifer Balch, kış yangınlarının çok daha yıkıcı olduğunu çünkü çok daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti. AccuWeather şirketi son yangınlardan kaynaklanan zararın 57 milyar dolara (yaklaşık 2 trilyon Türk Lirası) ulaşabileceğini tahmin ederken, şirketin baş meteoroloğu Jonathan Porter, yanan yapı sayısı ve ekonomik kayba bağlı olarak bunun California tarihinin en kötü orman yangını olabileceğini belirtti.

TRUMP NEWSOM'UN İSTİFASINI İSTEDİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki yangınların mevcut başkan Joe Biden ve California Valisi Newsom'un kötü yönetimi yüzünden çıktığını öne sürdü. Trump, müdahale için yeterli su kaynağı bulunmadığını iddia ederken Newsom'un da istifasını istedi.

"TRUMP HALA SİYASET PEŞİNDE"

Newsom ise "İnsanlar evlerini, sevdiklerini ve yaşamlarını kaybediyor. Trump hâlâ siyaset peşinde" ifadesini kullandı. Oval Ofis'te federal ve eyalet yetkilileri tarafından yangınla ilgili bilgilendirilen Biden, yangın felaketinde can kaybı sayısının artmasını beklediğini söyledi. Los Angeles yangınında küresel ısınma kaynaklı kuraklığın kritik rol oynadığı belirtilirken Trump'ın iklim değişikliğini kabul etmeyen tavrı da eleştiri konusu oluyor.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır