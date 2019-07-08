ABD'den şaşırtan talep: Asker gönderin!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Berlin'deydi.

Burada Alman basınına konuşan Jeffrey, "Almanya'dan Suriye'ye asker göndermesini ve bizim oradaki askerlerimizin bir kısmının yerini almasını istiyoruz" dedi. Bu ayın sonuna kadar Almanya'dan bir yanıt beklediklerini de ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2018 sonunda ABD'nin Suriye'de IŞİD'I tamamen ortadan kaldırdığını ve askerlerini çekeceğini duyurmuştu. Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan yaklaşık 2 bin Amerikan askerinin bir kısmı çekildi.

Jeffrey'e göre ABD, IŞİD'le mücadele koalisyonundaki ülkelerden, çekilmenin ardından bölgede güvenliği sağlamak için destek istiyor:

"Koalisyondaki diğer müttefiklerimiz arasından, burada bir rol oynamak isteyen gönüllüler arıyoruz."

FİKİR AYRILIĞI

Jeffrey'nin çağrısına, Alman Şansölye Angela Merkel'in koalisyonundaki siyasi partilerden farklı yanıtlar geldi.

Koalisyonun küçük ortaklarından Sosyal Demokratlar (SPD) bu talebi reddediyor. SPD yönetimindeki Thorsten Schaefer-Guembel, "Suriye'de Alman askeri olmayacak. Diğer koalisyon ortaklarından da bunu isteyen kimsenin olmadığını görüyorum" yazdığı bir tweet paylaştı.