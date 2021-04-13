HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Almanya'ya ek asker konuşlandıracak

ABD Almanya'ya ek asker konuşlandıracak

13.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berlin'i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 45. Başkan Donald Trump'ın Almanya'dan 12 bin asker çekme kararının halefi Joe Biden tarafından ters yüz edildiğini duyurdu. "Almanya'dan asker çekmeyi artık planlamıyoruz" diyen Austin, bilakis Almanya'ya ilave 500 asker konuşlandıracaklarını açıkladı.

ABD Almanya'ya ek asker konuşlandıracak

ABD'de Donald Trump'ın başkanlıktan gidip yerine Joe Biden'ın gelmesine en çok sevinen dünya liderlerinden birinin Almanya Başbakanı Angela Merkel olduğu bilinirken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Berlin ziyaretinde Merkel'in duymak istediği türden mesajlar verdi.

Alman mevkidaşı Annegret Kramp-Karrenbauer ile ortak basın toplantısı düzenleyen Austin, Trump'ın Almanya'dan 12 bin ABD askeri çekme kararına atıfla "Bu planları bıraktık. Bence ilave 500 asker daha görevlendirmemiz, ortaklığımızın düzeyine ve NATO'ya olan bağlılığımıza tercüman oluyor" dedi.

Tabii ki Washington'ın yaptırım tehditlerine rağmen Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya Rus gazı tedarikini artırması planlanan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi de gündemdeydi.

Austin, şöyle konuştu:

"Kuzey Akım meselesine gelince, bu anlaşmaya ve Rusya'ya kazandıracağı nüfuza muhalefetimizi dile getirmiştik, ama meselenin Almanya ile sahip olduğumuz muazzam ilişkinin önüne geçmesine izin vermeyeceğiz, dolayısıyla Almanya ve bölgedeki diğer müttefiklerimizle ittifaklarımızı güçlendirip ilerlemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Kuzey Akım 2 üzerinden gaz taşıma hacmi ile Rusya'nın 'davranışları' arasında bağlantı kurmak gerektiğini söyledi.

Washington, Kuzey Akım 2'den hoşnutsuzluğunu defalarca açıklayarak projede yer alan şirketlere yaptırım dayatmış durumda.

Berlin, Kuzey Akım 2'ye karşı yeni sınır ötesi yaptırımlar olasılığını reddettiğini defalarca açıklarken, Washington'ın bu yöndeki çabalarını 'Avrupa egemenliğine tecavüz' diye nitelendirdi ve bu konuyla ilgili AB ortaklarıyla yakın işbirliğinde bulunduğu uyarısını yaptı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, geçen ayki açıklamasında, Berlin'in bu tür yaptırımları reddettiğini defalarca yinelediğinin altını çizdi.

Moskova, 'tamamen ekonomik' diye nitelediği projenin siyasallaştırılmaması yönünde defalarca uyarıda bulunurken, ABD'nin yaptırımlarını, Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını artırmayı amaçlayan 'haksız rekabetin bir örneği' olarak değerlendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ruhani müzakerelere dönüş için tek yolu açıkladı!Ruhani müzakerelere dönüş için tek yolu açıkladı!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Asker Almanya

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.