ABD Almanya'da askeri varlığını artırıyor

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.ABD ordusu, halihazırda 34 bin 800 ABD askerinin bulunduğu Almanya'da bin 500 asker daha konuşlandıracaklarını açıkladı. Wiesbaden'da bulunan ABD ordusunun Avrupa Komutanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, askerlerin Almanya'da Eylül 2020'ye kadar konuşlandırılacağı belirtildi. Açıklamada, kararın "ABD'nin NATO'ya bağlılığının devamlılığı ve Avrupa güvenliğini destekleme noktasındaki kollektif kararlılığının göstergesi" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "ABD ordusu güçlendirilirken, bu güçlendirmenin önemli bir kısmı, NATO müttefiklerini savunma misyonu kapsamında Avrupa'da gerçekleşecek. Aynı zamanda saldırganlığı caydırmak öncelik olarak kalacak" denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell de "Amerikalılar Transatlantik ittifakı güçlendirmeye bağlılar: Başkan Trump'ın ABD savunma kabiliyetlerini güçlendirme vaadi, ittifakın bugün daha da güçlü olduğu anlamına gelmektedir" dedi. Grenell, "Almanya'da görevlendirilme şansına sahip olan Amerikalıları nezaketle karşıladıkları için Alman halkına" teşekkür etti.