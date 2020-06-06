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ABD Almanya'daki Askerlerinin Bir Kısmını Çekiyor mu?

06.06.2020 17:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'da konuşlandırılan ABD askerlerinin bir bölümünü çekme talimatı verdiği yönündeki haber Berlin'de şaşkınlığa neden oldu

ABD Almanya'daki Askerlerinin Bir Kısmını Çekiyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya'da konuşlandırılan ABD askerlerinin bir bölümünü çekme talimatı verdiği yönündeki haber Berlin'de şaşkınlığa neden oldu. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, Trump yönetimi Eylül ayına kadar Almanya'daki üslerden 9.500 civarında ABD askerini çekmeyi planlıyor.

Planın yaşama geçirilmesi durumunda, ABD'nin ülkede bulunan 34 bin 500 askerinin üçte biri Almanya'dan ayrılacak. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Trump'ın talimatı iddialarıyla ilgili henüz açıklama yapmazken, Polonya Başbakanı Mateusz Morswiecki haberi doğrulayarak, Almanya'dan çekilen askerlerin kendi ülkesinde konuşlandırılması yönünde karar olmasını umduğunu söyledi.

Berlin'de yapılan yorumlarda, karar son yıllarda gerginleşen Almanya-ABD ilişkileriyle gerekçelendirildi. Başkan Trump, Almanya'nın NATO'ya mali desteğinin ve savunma bütçesinin yetersiz olduğunu öne sürerek, askerleri çekme tehdidinde bulunmuştu. ABD ile Almanya arasında uzun zamandır NATO şemsiyesi altındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 2’si kadar savunma harcaması taahhüdünün yanısıra, Almanya’nın Rusya ile ilişkileri yüzünden de gerginlik vardı.

Askerleri çekme kararının iki NATO ülkesi arasındaki ipleri daha da gereceği yorumu yapılıyor.

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