ABD Almanya'dan 11 bin 900 asker çekecek

Almanya'da konuşlu ABD askerlerinin sayısı böylece 24 bine düşecek.ABD Savunma Bakanı Mark Esper Almanya'da konuşlu bulunan 11 bin 900 Amerikan askerini çekeceklerini açıkladı. Askerlerin 6 bin 400'ü ABD’ye geri dönerken 5 bin 600’ü diğer NATO ülkelerine konuşlandırılacak. Böylece Almanya’daki Amerikan askerlerinin sayısı 36 binden 24 bine düşmüş olacak.

ABD, Almanya'dan çektiği askerlerle Avrupa'daki diğer karargahları ile Belçika ve İtalya'daki NATO karargahlarını güçlendirecek. ABD Savunma Bakanı Esper, Stryker birliklerinin rotasyonel olarak Karadeniz bölgesine konuşlandırılacağını, bir uçak filosunun yine Karadeniz bölgesinde görev yapmak üzere İtalya'ya kaydırılacağını açıkladı. Esper ABD ordusu bünyesinde yeni oluşturulan V Birlikleri karargahını da Varşova ile savunma işbirliği anlaşmasının imzalanması halinde Polonya'ya kaydırmayı planladıklarını belirtti.

ABD Avrupa Komutanlığı'na (EUCOM) komuta eden General Tod Wolters basın toplantısında Stuttgart'ta bulunan EUCOM'un Belçika'nın Mons kentine taşınacağını söyledi. ABD Avrupa Özel Operasyonlar Komutanlığı'nın (SOCEUR) da Mons'a kaydırılacağı öğrenilirken yine Stuttgart'ta bulunan ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) da Stuttgart'tan ismi henüz açıklanmayan başka bir kente taşınacak.