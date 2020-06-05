ABD Almanya'dan asker çekiyor

Trump, savunma bütçesini artırması için uzun süredir Almanya'ya baskı uyguluyordu.ABD'nin Almanya'da kalıcı olarak bulunan 34 bin 500 Amerikan askerinden 9 bin 500'ünü geri çekeceği bildirildi. Reuters haber ajansının üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a asker çekme talimatını verdi.

İsmi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkili, çekilecek 9 bin 500 askerin bir kısmının Polonya ve diğer müttefik ülkelere konuşlandırılacağını, bazılarının ise ABD'ye geri döneceğini kaydetti.

"Wall Street Journal" (WSJ) gazetesi de daha öncesinde hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde Almanya'da konuşlu 9 bin 500 Amerikan askerinin geri çekileceğini, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın kısa süre önce bu yönde bir genelge imzaladığını bildirmişti.

WSJ haberinde, asker geri çekme işlemi için eylül ayının öngörüldüğü, Almanya'da aynı anda bulunacak Amerikan askeri sayısının da 25 binle sınırlandırıldığı kaydedilmişti.