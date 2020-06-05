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ABD Almanya'dan asker çekiyor

05.06.2020 22:15 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın Almanya'da konuşlu 34 bin 500 Amerikan askerinden 9 bin 500'ünün geri çekilmesi talimatını verdiği bildirildi.

ABD Almanya'dan asker çekiyor

Trump, savunma bütçesini artırması için uzun süredir Almanya'ya baskı uyguluyordu.ABD'nin Almanya'da kalıcı olarak bulunan 34 bin 500 Amerikan askerinden 9 bin 500'ünü geri çekeceği bildirildi. Reuters haber ajansının üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a asker çekme talimatını verdi.

İsmi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkili, çekilecek 9 bin 500 askerin bir kısmının Polonya ve diğer müttefik ülkelere konuşlandırılacağını, bazılarının ise ABD'ye geri döneceğini kaydetti.

"Wall Street Journal" (WSJ) gazetesi de daha öncesinde hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde Almanya'da konuşlu 9 bin 500 Amerikan askerinin geri çekileceğini, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın kısa süre önce bu yönde bir genelge imzaladığını bildirmişti.

WSJ haberinde, asker geri çekme işlemi için eylül ayının öngörüldüğü, Almanya'da aynı anda bulunacak Amerikan askeri sayısının da 25 binle sınırlandırıldığı kaydedilmişti.

AFP haber ajansı, ulaştığı Alman hükümet sözcüsünün konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump savunma harcamalarını artırması için Almanya'ya uzun süredir baskı uyguluyordu. ABD'nin eski Berlin Büyükelçisi Richard Grenell geçen ağustos ayında Alman hükümetinin savunma bütçesini artırmaması durumunda ABD askerlerinin bir bölümünün geri çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

Almanya'da tartışmalı bir isim olarak anılan eski Büyükelçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dolaylı olarak asker çekme kararını doğrulamış oldu. Grenell, Berlin merkezli düşünce kuruluşu Küresel Kamu Politikaları Enstitüsü'nün (GPPI) Direktörü Thorsten Benner'i etiketleyerek "Maalesef hikayeyi sürekli yanlış anlıyor olmanın bir sonucu bulunmuyor. Bu (paylaşım) 10 Ağustos 2019'dan" dedi. Benner, Grenell'in asker çekme tehdidini "Bu son 'ABD Almanya'dan asker çekmekle tehdit ediyor' çıkışı Grenell'in son halkla ilişkiler numarası. Niye kanalım ki?" yorumunda bulunmuştu.

AFP,rtr/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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