ABD Almanya’nın Türkiye’ye İade Ettiği Terör Suçlusunu Neden İstiyor?

ABD’nin Afganistan’da iki askerinin öldüğü terör saldırısının planlayıcılarından olmakla suçladığı Türk vatandaşı Adem Yılmaz, Almanya’da 11 yıl hapis yattıktan sonra Türkiye’ye iade edildi ve Türk yargısınca serbest bırakıldı.

Yılmaz’ın Almanya’daki avukatı Michael Murat Sertsöz, VOA’e yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’nda iki gün gözaltında tutulan müvekkilinin serbest bırakıldığını söyledi.

Sertsöz, Türkiye’de Adem Yılmaz’a karşı açılmış bir dava olmadığına zira kendisinin hiç Türkiye’de hiç yaşamadığına dikkat çekti. Sertsöz, eğer serbest bırakılmasaydı Yılmaz’ın çifte cezayla karşı karşıya kalacağına ve bunun da aynı suç için yasal olmadığına dikkat çekti. Sertsöz’in bahsettiği konu hukukta “çifte yargılama yasağı” olarak biliniyor.

Yakalanması ve yargılanması

Adem Yılmaz, Almanya'da ‘Sauerland Grubu’ olarak bilinen 4 kişilik bir terör hücresinin üyesiydi. Grup, ABD ve Birleşmiş Milletler’in El Kaide bağlantılı olarak tanımladığı İslami Cihat Birliği’ne yakındı.

2007’de Yılmaz ve grubun iki üyesi daha tutuklanmış ve terör hücresi oluşturmak, olabildiğince çok sayıda Amerikalı öldürmek için bir ABD üssüne ve kamusal alanlara saldırı planlamaktan hüküm giymişti.