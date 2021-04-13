ABD Almanya'ya 500 Ek Asker Gönderecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Almanya'da 500 asker daha konuşlandıracağına açıkladı. Austin'in, ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını arttıracağını duyurması Berlin’de 'sürpriz’ şeklinde tanımlandı, ancak olumlu tepkiye neden oldu.
Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in davetlisi olarak Almanya’nın başkentine gelen Austin, ortak toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün, Almanya'daki ABD askeri varlığını arttıracağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" derken, eski Başkan Donald Trump döneminde verilen yaklaşık 12 bin Amerikan askeri personelin Almanya'dan çekilmesi kararının da böylece artık geçersiz olduğunu açıkladı.
Başkan Joe Biden, göreve geldikten birkaç gün sonra Trump’ın kararını geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.
Trump ise Almanya’nın, NATO üyesi ülkelerin bütçelerinin yüzde 2’sini silahlanmaya ayırması yönündeki karara uymamasını neden göstererek, ülkedeki 35 bin askerden 12 binini Polonya’ya çekme yönünde bir karar almıştı.
ABD Savunma Bakanı Austin, 500 ilave askerin önümüzdeki sonbahar aylarında ABD’nin Wiesbaden’deki komuta merkezinde konuşlandırılacağını ve siber savunma konusunda yoğunlaşacaklarını bildirdi. Austin, "Askerlerimiz Avrupa’nın savunmasına ve caydırıcı gücüne destek sağlayacak" şeklinde konuştu. Askerlerin amacının "gerginlik ve çatışmaları engellemek olduğunu, ancak gerektiğinde savaşabilecek kapasiteleri de bulunuduğunu" söyledi.
Alman Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, ABD’nin kararını "bağlılığımızın çok güçlü bir işareti" olarak isimlendirirken, Alman tarafının ABD askerleri ve ailelerinin kendilerini Almanya’da evlerinde hissetmeleri için gerekenleri yapacağını duyurdu.
Kramp-Karrenbauer, iki ülke arasında yıllardır tartışmalara neden Rus doğal gazını Almanya'ya ulaştırması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattının inşaatı konusunda "ABD’nin beklentilerine cevap vermeye hazır olduklarını ve moratoryum ilan edilmesinin konuşulacağını" açıkladı. Baltık Denizi’nin altından Almanya’ya giriş yapacak hattın inşaatının tamamlanması durumunda ise, gazın aktarımı ve dağıtımı konusununun ABD ile istişare içinde yürütülebileceğini söyledi. Kramp-Karrenbauer, Washington’un Avrupa ülkelerinin enerji kaynaklarının Rusya’dan bağımsız olması gerektiği konusundaki taleplerini anlaşıyışla karşıladığını da ifade etti.
İki bakanın basın toplantısında Austin, ABD açısından Almanya’nın "güvenilir ve daimi bir ortak" olduğunu söylerken, kendisinin de bir dönem asker olarak Almanya’daki Amerikan birimlerinde görev aldığını ve ülkeye "kişisel olarak büyük değer verdiğini" aktardı.
ABD Savunma Bakanı, Berlin'deki temaslarından sonra ABD Avrupa Kuvvetleri ve Afrika Kuvvetleri Komuta Merkezi‘ni ziyaret etmek üzere Stuttgart'a geçti. Austin Almanya'dan sonra Belçika’nın başkenti Brüksel'de NATO Karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek. Daha sonra da İngiltere'ye geçerek İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelecek.