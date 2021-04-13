ABD Almanya'ya 500 Ek Asker Gönderecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Almanya'da 500 asker daha konuşlandıracağına açıkladı. Austin'in, ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını arttıracağını duyurması Berlin’de 'sürpriz’ şeklinde tanımlandı, ancak olumlu tepkiye neden oldu.

Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in davetlisi olarak Almanya’nın başkentine gelen Austin, ortak toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün, Almanya'daki ABD askeri varlığını arttıracağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" derken, eski Başkan Donald Trump döneminde verilen yaklaşık 12 bin Amerikan askeri personelin Almanya'dan çekilmesi kararının da böylece artık geçersiz olduğunu açıkladı.

Başkan Joe Biden, göreve geldikten birkaç gün sonra Trump’ın kararını geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Trump ise Almanya’nın, NATO üyesi ülkelerin bütçelerinin yüzde 2’sini silahlanmaya ayırması yönündeki karara uymamasını neden göstererek, ülkedeki 35 bin askerden 12 binini Polonya’ya çekme yönünde bir karar almıştı.

ABD Savunma Bakanı Austin, 500 ilave askerin önümüzdeki sonbahar aylarında ABD’nin Wiesbaden’deki komuta merkezinde konuşlandırılacağını ve siber savunma konusunda yoğunlaşacaklarını bildirdi. Austin, "Askerlerimiz Avrupa’nın savunmasına ve caydırıcı gücüne destek sağlayacak" şeklinde konuştu. Askerlerin amacının "gerginlik ve çatışmaları engellemek olduğunu, ancak gerektiğinde savaşabilecek kapasiteleri de bulunuduğunu" söyledi.