ABD Altı Çin Medya Kuruluşunu Daha Yabancı Misyon İlan Etti

Açıklamada, "Bu altı kuruluşun tamamı, büyük ölçüde yabancı bir hükümetin sahip olduğu veya etkin bir şekilde kontrol ettiği" kuruluşlar oldukları için, Yabancı Misyonlar Yasası kapsamındaki tanıma uygundur. Bu durumda da, Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tarafından etkin bir şekilde kontrol edilmektedirler" denildi.

Açıklamada, Yabancı Misyonlar Yasası kapsamındaki yetkilere uygun olarak, Dışişleri Bakanlığı’nın Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review ve Economic Daily'nin ABD operasyonlarını, yabancı misyonlar olarak belirleyen yeni bir karar yayınladığı bildirildi.

Pompeo Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Cuma günü Avrupa Birliği ile Çin konusunda bir diyalog başlatacağını da söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, merkezi Çin’de bulunan altı medya kuruluşunun daha ABD operasyonlarını, yabancı misyon olarak tanıdıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, yabancı misyon olarak tanınmalarının, bu kuruluşların ABD’deki yayınlarına herhangi bir kısıtlama getirmediğinin altını çizdi. Açıklamada bu kuruluşların Çin kontrolundaki propaganda mecraları olarak tanındığına dikkat çekildi.

Yabancı misyon olarak tanınan kuruluşların, ilişkili hükümetlerinin ABD’deki basın faaliyetleriyle ilgili şeffaflığı arttıran belirli şartlara uymak zorunda olduğunu da belirten bakanlık, "Amacımız ABD’de basın özgürlüğünü korumak ve Amerikan halkının haberlerinin özgür basından mı yoksa kötü niyetli bir yabancı hükümetten mi geldiğini bilmesini sağlamaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Son on yılda ve özellikle Genel Sekreter Xi Jinping'in görev süresinde Çin Komünist Partisi; Çin'in devlet destekli propaganda organlarını bağımsız haber ajansları olarak gizlemeye çalışırken daha fazla kontrol sahibi olduğunu gösterdi. Genel Sekreter Xi'nin kendisi, ‘Partinin sahip olduğu medya parti iradesini içermeli, partinin otoritesini korumalı. Eylemleri parti ile son derece tutarlı olmalıdır’ dedi. Dünyanın dört bir yanındaki özgür medya gerçeğe bağlıyken, Çin Halk Cumhuriyeti medyası Çin Komünist Partisi’ne mecbur kalmıştır. Bugün ABD bu gerçekliği bu tanımayla açıkça kabul ediyor" ifadeleri yer aldı.