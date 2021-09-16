ABD: “Amacımız Çin’le Çatışmak Değil”

Avusturalya’nın Fransa’yla yaptığı nükleer denizaltı anlaşmasını tek taraflı feshederek ABD ve İngiltere ortaklığına yönelmesine Paris’ten tepki gelirken, Pekin’den yapılan açıklamada da anlaşmanın Çin’i hedef aldığını iddia edildi. Beyaz Saray’dan gelen mesajda ise Fransa ve Çin’in eleştirileri reddedildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, dün açıklanan AUKUS Paktı’yla ilgili Çin’den gelen eleştirilere yanıt verdi.

Psaki, Çin’in Hint-Pasifik bölgesinde nüfuzunu arttırmaya yönelik adımlarının ABD ve müttefiklerini endişelendirdiğini ancak Avusturalya’nın Amerika ve İngiltere’yle imzaladığı denizaltı anlaşması AUKUS ile Çin’in hedef alınmadığının altını çizdi.

“Çin ile çatışma arayışında değiliz” diyen Psaki, Avusturalya’nın nükleer denizaltı kapasitesini arttırmaya yönelik kararının yerinde olduğunu savundu.

Bakan Blinken da Washington’u ziyaret eden Avusturalya dışişleri ve savunma bakanlarıyla görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Blinken konuşmasında, Avusturalya’nın daha önce Fransa’yla yaptığı nükleer denizaltı anlaşmasından geri adım atmasına Paris’ten gelen sert tepkiye de değindi. Blinken, Fransa dahil tüm Avrupalı müttefiklerinin Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklarda önemli rol oynadığını söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian bugün yaptığı açıklamada, "Bu bize sırtımızdan vurulan bir darbedir, bu hikaye bitmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Çin’den gelen tepki mesajındaysa, AUKUS Paktı’nın Hint-Pasifik bölgesinde nükleer silahlanmayı arttıracağı görüşü savunuldu.

