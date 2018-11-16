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ABD ambargosu İran'ı ilaçta yerli üretime sevk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:28 | Son Güncelleme

ABD yaptırımları nedeniyle ithal ilaç tedarikinde sıkıntı yaşayan İran'da bir şirket, kutusu yaklaşık bin 800 dolara satılan ABD menşeli kanser ilacının muadilini ürettiğini duyurdu

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle ilaç ithalatında da sorun yaşayan İran'da kan kanseri tedavisinde kullanılan ABD menşeli bir ilacın muadilinin üretildiği belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan ülkenin en büyük ilaç üreticilerinden Dr. Abidi Pharmaceuticals şirketinin Onkoloji Birimi Müdürü Sepide Meşki, kan kanseri tedavisinde kullanılan ABD menşeli "Revlimid" adlı ilacın muadilinin yerli imkânlarla üretildiğini söyledi.

İran'da üretilen "Lenalidomide" adlı kanser ilacının ülkede kutusu yaklaşık bin 800 dolara satılan Revlimid'in muadili olduğunu aktaran Meşki, "Bu ilaç uygun kaliteyle yabancı muadillerinin 20'de biri maliyetle üretildi." dedi.

Meşki, şunları kaydetti:

"Kötü huylu tümörler ve kan kanseri tedavisinde bağışıklık sistemini düzenleyici olarak kullanılan bu ilaç, Hollanda'dan lisansı alınarak dört farklı dozda yerli imkânlarla üretiliyor."

Nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik yaptırımları geri getiren ABD yönetimi, ambargonun ilaç, gıda, tıbbi cihazlar ve tarım ürünlerini kapsamadığını savunuyor. Buna karşın bankacılık kısıtlamaları ve ABD dolarına erişimin yasaklanması ülkede ilaç ithalatını zorlaştırıyor.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, geçen hafta yaptığı açıklamada, "İlaç sektöründeki sıkıntı şimdiden kanser ve kronik hastalıklarla ilgili ilaçlarda başladı. Ülkede ilaçların yüzde 90'ı üretiliyor, yüzde 5 ila 10'u ithal ediliyor. Bankacılık sistemindeki yaptırımlar nedeniyle ilaç ve gıda sektöründe sıkıntılar yaşanabilir." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ilaç İRAN revlimid yaptırımlar

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