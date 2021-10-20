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ABD ambargosuna rağmen Kıbrıs harekatında Türkiye'ye yardım etti mi? İşte Kaddafi'nin hayatı...

20.10.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında vefat eden devrik Libya lideri Muammer Kaddafi, hayatıyla epey merak edilen isimlerden biri. Hatta Netflix’te yayınlanan “Zorba Nasıl Olunur?” dizisinde de hayatı işlenmişti. Türkiye açısından ise en çok merak edilen soru: Kıbrıs harekatında ABD ambargosuna rağmen Türkiye’ye yardım etti mi? İşte cevabı

ABD ambargosuna rağmen Kıbrıs harekatında Türkiye'ye yardım etti mi? İşte Kaddafi'nin hayatı...

Tarih 20 Temmuz 1974’ü gösteriyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs’ta askeri bir harekat başlattı. Amerika uluslararası güvenlik adı altında bu harekat ile yakından ilgilenmişti. Kıbrıs Harekatı ile çoğu kişinin bilmediği ayrıntılardan biri ise ABD ambargosuna rağmen Muammer Kaddafi’nin Türkiye’ye yardım edip etmediği sorusudur. İşte Kaddafi’nin hayatıyla ilgili ilginç anekdotlar…

KADDAFİ, ABD AMBARGOSUNA RAĞMEN KIBRIS HAREKATINDA TÜRKİYE’YE YARDIM ETTİ Mİ?

Kıbrıs harekatı 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kıbrıs’ta başlattığı harekattır. Türkiye Cumhuriyeti harekâtın Zürih ve Londra Antlaşması'nın 4. maddesine istinaden gerçekleştirildiğini savunmaktadır. Fakat Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bu harekâtı işgal olarak değerlendirmişti. ABD çeşitli ambargolar koymuştu. Ancak bu ambargoyu hiçe sayarak Türkiye’ye yardımda bulunan bir isim vardı. Bu isim devrik Libya lideri Muammer Kaddafi’ydi. Kaddafi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde önemli ölçüde petrol ihraç etmiştir. Ancak daha sonraları Türkiye'yi ABD ve İsrail ile yakınlaşıp beraber hareket etmekle suçlayan Kaddafi, 1996 yılında Necmettin Erbakan'ı çadırında azarladı.

ABD ambargosuna rağmen Kıbrıs harekatında Türkiye'ye yardım etti mi? İşte Kaddafi'nin hayatı...

MUAMMER KADDAFİ’NİN HAYATI

Muammer Muhammad Abu Minyar el-Kaddafi 7 Haziran 1942’de doğmuş, 20 Ekim 2011’de hayata gözlerini yummuştur. Albay olan Kaddafi, 1969 yılında yapmış olduğu devrim sonucunda Libya’nın başına geçmiştir.

ABD ambargosuna rağmen Kıbrıs harekatında Türkiye'ye yardım etti mi? İşte Kaddafi'nin hayatı...

1970'den 1972'ye kadar Libya başbakanlığı, 1972'den 1979'a kadar ise Libya devlet başkanlığı görevini yürütmüş olan Muammer Kaddafi, 1979-2011 yılları arasında Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nin Kardeşçe Lideri ve Bir Eylül Büyük Devriminin Rehberi unvanını kullanarak, resmî bir görevi olmadan toplam 42 yıl boyunca Libya'yı yönetmiştir.

ABD ambargosuna rağmen Kıbrıs harekatında Türkiye'ye yardım etti mi? İşte Kaddafi'nin hayatı...

Her ne kadar dünya kamuoyu tarafından bir diktatör olarak görülmüş olsa da Kaddafi bunu reddetmekte ve kendisinin Libya halkı için sadece bir rehber ve yol gösterici olduğunu söylemekteydi.

ABD ambargosuna rağmen Kıbrıs harekatında Türkiye'ye yardım etti mi? İşte Kaddafi'nin hayatı...

2011 Libya İç Savaşı sonucunda rejimi devrildi ve Kaddafi de linç edilerek öldürüldü. İktidarı zamanında Libya büyük bir gelişim göstererek mimari, ekonomik, siyasi, spor gibi faaliyetlerde en fazla gücüne ulaşmış ve istikrarlı bir şekilde devam etmişti.

ABD ambargosuna rağmen Kıbrıs harekatında Türkiye'ye yardım etti mi? İşte Kaddafi'nin hayatı...

1963 yılında Libya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Daha sonra Bingazi'deki Askeri Akademi'ye girdi. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek askeri alanda uzmanlık eğitimi gördü (1966). 1956'da Arap milliyetçiliğinden etkilenerek antisiyonist hareketlere katıldı. Okul arkadaşlarıyla birlikte, ileride Özgür Subaylar Hareketi adını alacak gizli bir örgüt kurdu (1959).

ABD ambargosuna rağmen Kıbrıs harekatında Türkiye'ye yardım etti mi? İşte Kaddafi'nin hayatı...

1969'da yüzbaşılığa yükselen Kaddafi, bu gizli örgüte dayanarak, o sırada kaplıca tedavisi görmek üzere Türkiye'de bulunan Kral I. İdris'e karşı darbe yaptı (1 Eylül 1969). Albay rütbesi alarak silahlı kuvvetler komutanı oldu. Devrim Komuta Konseyi adına denetimi ele geçirip anayasal kuruluşları feshetti. İslam ilkelerine dayanan İslamî Sosyalizm kuracağını açıkladı. Arap birliği için çalışacağını, bağımsız ülkelerle birlikte ırkçılığa, sömürgeciliğe ve toplumsal baskıya karşı çıkacağını söyledi. ABD'nin Kaddafi'yi tanıması üzerine kral görevini terk etti (7 Eylül 1969).

Cemal Abdülnasır'ı örnek alan Kaddafi, Mısır'da gerçekleştirilen reformları kendi ülkesinde de uygulamaya başladı. Yeni anayasa hazırlanınca başbakanlık ve savunma bakanlığı görevlerini üstlendi (16 Ocak 1970). İngiliz askeri üstlerini ve birliklerini ülkeden çıkardı. Petrol şirketlerini ulusallaştırdı. İtalyan ve Yahudi azınlığın mal varlığına el koyarak onları göçe zorladı. Kıbrıs Barış Harekatı günlerinde Türkiye'ye askeri anlamda yardım etmiştir.

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