ABD Anayasa Mahkemesi 17 Yılın Ardından İkinci Federal İdam Kararını Onayladı

ABD Anayasa Mahkemesi, 17 yıl aranın ardından ikinci kez federal bir idam kararının daha uygulanmasının önünü açtı. Anayasa Mahkemesi idama karşı bir alt mahkemenin itirazlarını reddetti.

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla, 68 yaşındaki mahkum Wesley Purkey’in idam edilmesinin yolu açılmış oldu. Purkey’in avukatları, müvekkillerinin bunama hastalığı bulunduğunu dolayısıyla aldığı idam cezasının farkında dahi olmadığını gerekçe göstererek idam edilmesine itiraz etmişlerdi. Ancak mahkeme bu itirazları kabul etmedi.

Wesley Purkey, 2003 yılında Missouri de 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edip yakarak, bedeninin kalıntılarını bir foseptik çukuruna atmaktan dolayı ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Geçen hafta Salı günü de Daniel Lewis Lee'nin ölüm cezası erken saatlerde infaz edilmişti. Lee, 90'lı yıllarda Arkansas eyaletinde bir aileyi katletmekten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırılmıştı.

47 yaşındaki Daniel Lewis Lee'nin cezası, Indiana eyaletindeki federal cezaevi Terre Haute'da zehirli iğneyle infaz edildi

