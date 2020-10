ABD Anayasa Mahkemesi 2020 Nüfus Sayımını Durdurdu

ABD Anayasa Mahkemesi, Amerika'da on yılda bir yapılan nüfus sayımını durdurarak sayımın Ekim ayının sonuna kadar devam etmesini engelledi.

Anayasa Mahkemesi'nden, 2020 nüfus sayımının Ekim ayı sonuna kadar devam etmesi hükmüne varan bölge mahkemesi kararını askıya almasını talep eden Trump yönetimi, sayımın derhal durdurulmasına gerekçe olarak, ABD Nüfus Sayımı Dairesi'nin her eyaletin nüfusuna göre Temsilciler Meclisi'nde kaç sandalyeye sahip olacağını hesaplamak için yeterli zamana sahip olmamasını göstermişti. ABD Nüfus Sayımı Dairesi’nin sayım sonuç hesaplarını, Kongre’nin koyduğu kurallar çerçevesinde, yılsonuna kadar tamamlaması gerekiyor. Amerikan Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde her eyaletin kaç temsilci çıkaracağı eyaletlerin, sayım sonucunda açıklanan nüfusuna göre belirleniyor.

Yerel yönetimlerden ve medeni hak örgütlerinden oluşan bir koalisyon ise Trump yönetimi aleyhine açtığı davada, nüfus sayımının erken sona erdirilmesinin azınlıklar ve sayımı zor olan diğer toplulukların sayılamayacağı anlamına geleceğini iddia etmişti. Koalisyon, nüfus sayımının, Başkan Trump'ın Temmuz ayında Amerika'da kaçak olarak yaşayanların nüfus sayımına dahil edilmemesi için verdiği talimat uyarınca erken durdurulduğunu kaydediyor.

Anayasa Mahkemesi üyesi Sonia Sotoyamor, durdurma kararına muhalefet şerhi koydu.