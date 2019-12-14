ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ın Temyiz Başvurusunu Dinleyecek

Anayasa Mahkemesi, Trump’ın alt mahkemelerde kaybettiği üç davayla ilgili temyiz başvurularını dinleme kararı aldı. Trump’ın vergi beyanlarıyla mali kayıtlarına erişim taleplerini engellemek için yaptığı başvuruyla ilgili yazılı ve sözlü savunmalar Mart ayında dinlenecek, nihai kararın ise Haziran ayında çıkması bekleniyor.

Eğer Anayasa Mahkemesi Başkan’ın aleyhine karar alırsa Trump’ın ısrarla gizli tutmak istediği kişisel mali bilgileri hızla yayınlanabilir. Mahkeme ayrıca Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance’in sürdürdüğü bir ceza soruşturması kapsamında Trump’ın sekiz yıllık vergi dökümü talebini de karara bağlamış olacak.

Vance’in soruşturması dışındaki iki davanın konusu Trump’a hizmet veren muhasebe şirketi Mazars ile iki bankaya, Deutsche Bank ve Capital One’a Temsilciler Meclisi komisyonlarından yollanan Kongre celpleri. Demokrat temsilcilerin mali kayıtlarla ilgili celpleri Trump’ın azil soruşturması sürecinden ayrı. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin bu davaların temyizini, Trump’ın azliyle ilgili Senato duruşmasından önce görüşmesi beklenmiyor.