ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ın Temyiz Başvurusunu Dinleyecek

Anayasa Mahkemesi, Trump’ın alt mahkemelerde kaybettiği üç davayla ilgili temyiz başvurularını dinleme kararı aldı. Trump’ın vergi beyanlarıyla mali kayıtlarına erişim taleplerini engellemek için yaptığı başvuruyla ilgili yazılı ve sözlü savunmalar Mart ayında dinlenecek, nihai kararın ise Haziran ayında çıkması bekleniyor.
Eğer Anayasa Mahkemesi Başkan’ın aleyhine karar alırsa Trump’ın ısrarla gizli tutmak istediği kişisel mali bilgileri hızla yayınlanabilir. Mahkeme ayrıca Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance’in sürdürdüğü bir ceza soruşturması kapsamında Trump’ın sekiz yıllık vergi dökümü talebini de karara bağlamış olacak.
Vance’in soruşturması dışındaki iki davanın konusu Trump’a hizmet veren muhasebe şirketi Mazars ile iki bankaya, Deutsche Bank ve Capital One’a Temsilciler Meclisi komisyonlarından yollanan Kongre celpleri. Demokrat temsilcilerin mali kayıtlarla ilgili celpleri Trump’ın azil soruşturması sürecinden ayrı. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin bu davaların temyizini, Trump’ın azliyle ilgili Senato duruşmasından önce görüşmesi beklenmiyor.
Trump, bu bankalara ve muhasebe şirketinin celplere ve Vance’in talebine uymalarını engellemek için dava açmıştı. Açtığı üç davayı da her süreçte kaybetse nihai mahkeme kararı beklendiği için mali kayıtlar açığa çıkmamıştı. Trump’ın atadığı Neil Gorsuch ve Brett Kavanaugh ile birlikte 4’e 5 muhafazakarların çoğunlukta olduğu Anayasa Mahkemesi, Kongre’den gelen resmi bir talebi Başkan’ın reddetme erki ile önemli sonuçları olacak bir karar almak zorunda.
Temsilciler Meclisi’nin dört komisyonunun da Manhattan Bölge savcısının da celpleri gönderdiği isim doğrudan Trump değil. Komgre celpleri Deutsche Bank, Capital One ve Mazars USA’e gönderildi. Vance’in celbiyse sadece Mazars USA’e gitti. Celpler Trump’a değil üçüncü taraflara gönderildiği için deortada bir yasal bir çatışma riski olmadığı öne sürülüyor.
Öte yandan Trump'ın avukatlarından Jay Sekulow, Anayasa Mahkemesi’nin kararından memnun olduklarını açıkladı. Sekulüw, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu davalar önemli anayasal sorunları gündeme getirmektedir. Yazılı ve sözlü argümanlarımızı sunmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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