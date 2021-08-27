ABD Anayasa Mahkemesi'nden Kiracı Tahliyelerine Onay

ABD Anayasa Mahkemesi'ndeki muhafazakar yargıçlar, Biden yönetiminin, pandemi sürecinde kiralarını ödeyemeyen kiracıların evlerinden çıkarılmasını geçici olarak engelleyen kararını geri çevirdi.

Mahkemenin aldığı karar, ABD Nüfus Dairesi'nin Ağustos ayı başı verilerine göre 3 milyon 500 bin kişinin önümüzdeki iki ay içinde evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Anayasa Mahkemesi, Perşembe geç saatte, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) 3 Ağustos'ta süresini uzattığı tahliye durdurma kararının, Kongre'nin açık onayından yoksun olduğu gerekçesiyle hukuksuz olduğa hükmetti. Mahkeme yargıçları, Biden yönetiminin CDC'nin tahliyeleri durdurma yetkisini destekleyen argümanlarını reddetti.

Karar metninde "Federal hükümetin tahliye durdurma kararının süresi uzatılacaksa bunun için Kongre onayı gerekmektedir" denildi.

Anayasa Mahkemesi'ndeki üç liberal yargıç, karara karşı görüş bildirdi. Liberal görüşlü yargıçlardan Stephen Breyer, Delta varyantının neden olduğu Corona enfeksiyonu vakalarındaki artışa dikkat çekerek mahkemenin tahliyelerin ertelenmesini destekleme yönünde karar almış olması gerektiğini belirtti. Breyer, "Ülkedeki ilçelerin yüzde 90'ında bulaşma oranının yüksek seyrettiği bu dönemde kamu yararının, CDC'nin kararına uyulmasından yana olduğu görülüyor" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden yönetiminin Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle "hayal kırıklığı" içinde olduğunu söyledi ve “Başkan Joe Biden bir kez daha kent ve eyalet idareleri, ev sahipleri ve bakanlık daireleri gibi tahliyeleri önleyebilecek tüm kurumlara seslenerek tahliyeleri acilen durdurma çağrısı yapıyor" dedi.

Temmuz ayı sonunda tahliye durdurma kararının süresinin dolması nedeniyle ABD Kongre binası önünde meseleye dikkat çekmek amacıyla kamp kuran Missouri eyaleti Demokrat Parti Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, kiracıları tahliyelerden korumak için Kongre'nin derhal harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi Üyesi Bush, yaptığı açıklamada, "Yardımımıza en çok muhtaç olan insanların ve toplulukların bu ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şefkatli çözüm yolları bulmamızı gerektiren, daha önce eşine rastlamadığımız bir krizden geçiyoruz. Toplumumuza bu yıkıcı pandeminin yaralarını sarması için zaman tanımalıyız. Bu merdivenlerde şimdi pes etmek için sabahlamadık. Kongre toplu tahliyeleri engellemek için derhal harekete geçmelidir" dedi.

Başkan Biden, tahliyelerin süresinin uzatılması kararının hukuki engellerle karşılaşabileceğini kabul etmiş, ancak mahkemelerin alacağı tavra rağmen süreyi uzatmayı denemenin, Kongre'nın onayladığı 46 buçuk milyar dolarlık kiracı yardımlarının dağıtılması için birkaç hafta zaman kazanmaya değeceğini söylemişti.

ABD Maliye Bakanlığı'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, 46 buçuk milyar dolarlık kiracı yardımlarının dağıtımının hızlandığı, yaklaşık 1 milyon haneye yardım sağlandığı bildirildi. Ancak Bakanlık, eyalet yönetimleri ve yerel idarelerin bu fonun yalnızca yüzde 11'ni, yani 5 milyar dolarlık kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını kaydetti.

Biden yönetimi, kira yardım fonlarının dağıtımı için eyalet yönetimleri ve yerel idarelerden daha hızlı adımlar atmalarını istedi ve mahkemeleri, ev sahipleri ve kiracılar fonlara erişene kadar "tahliye davası açılmasını" caydırıcı kararlar almaya çağırdı.

California, Maryland ve New Jersey eyaletleri, kendi geçici tahliye durdurma kararlarını uyguluyor. Anayasa Mahkemesi, bu ayın başında aldığı ayrı bir kararla, New York eyaletinde pandemi sürecinde kira ödemelerini geciktirenlere sağlanan korumayı sona erdirmişti.

İlk kez eski Başkan Donald Trump'ın talimatıyla çıkarılan ve ülke çapında uygulanan tahliye durdurma kararı, kira ödemelerini yapamadıkları için evlerinden çıkarılanların evsiz barınakları gibi kalabalık ortamlarda virüsün yayılmasına neden olacakları gerekçesiyle alınmıştı.

Biden yönetiminin aldığı yeni kararsa virüs bulaşma oranlarının yüksek olduğu ilçeleri kapsıyordu. Ancak bu tanımlama, ABD nüfusunun yüzde 90'ının yaşadığı bölgeleri kapsıyordu.

Biden yönetimi, Delta varyantının hızla yayılmasının bulaşma oranının yüksek olduğu bölgelerde tahliyeleri başlatmanın tehlikeli olacağına işaret ediyordu. Ancak bu iddia, Anayasa Mahkemesi'nde çoğunluğu oluşturan altı muhafazakar yargıcın desteğini alamadı.

