ABD Anayasa Mahkemesi'nden Mueller Raporu Kararı

Başkan Donald Trump yönetiminin, 2016’da Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönünde Özel Savcı Robert Mueller’ın hazırladığı rapordan gizlilik ilkeleri gerekçesiyle çıkarılan bilgilerin Demokratlar’ın isteği doğrultusunda Kongre’ye sunulmasını engelleme talebine Anayasa Mahkemesi’nden yanıt geldi. Mahkeme, Trump yönetiminin savunmasını dinleme kararı aldı.

Washington’daki bir alt mahkeme Mart ayında aldığı bir kararla, Demokrat milletvekillerinin talep ettiği bilginin Trump yönetimince ifşa edilmesi gerektiğine hükmetmişti. Trump yönetimiyse, bu kararı temyiz için Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Dokuz üyesinin ikisi Trump tarafından atanan ve toplam 5 muhafazakar üyesi bulunan Anayasa Mahkemesi, söz konusu temyiz davasının ilk duruşmasını Ekim ayında başlatacak. Bu da, davanın 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde muhtemelen sonuçlanmamış olacağı anlamına geliyor.

Dava devam ettiği sürece söz konusu bilgilerin Kongre’ye sunulma zorunluluğu olmayacak.

Savcı Mueller, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine etki ettiği ve Trump’ın seçim kampanyasındaki bazı kişilerle Moskova arasında bağlantılar olduğu iddialarıyla ilgili raporunu 22 ay süren bir soruşturmanın ardından 2019 yılı Mart ayında Adalet Bakanı William Barr’a sunmuştu.