ABD Anayasa Mahkemesi’nden Yeni Çalışma Şekli

Corona virüsü salgını nedeniyle Amerikan Anayasa Mahkemesi çalışma şeklinde değişikliğe gidiyor. Buna göre Anayasa Mahkemesi’nin 9 hakimi gelecek hafta telekonferansla görevlerini yerine getirecek. Mahkeme ilk defa medyaya duruşmaların ses kaydını sağlayacak.

Bu değişiklikler salgınla mücadele çerçevesinde evden çalışma gerçeğini gözler önüne seriyor.

Bu yeni metod birçok formalitenin de bir kenara bırakılması anlamına geliyor. Davalardaki avukatlardan bazıları kot ve tişört giyeceklerini, hakimlere mutfaklarından ya da evdeki bir odadan konuşacaklarını kaydediyor.

Anayasa Mahkemesi’nin önünde bu süreçte Başkan Donald Trump’ın vergi iadelerini gizli tutup tutamayacağı konusu da dahil önemli davalar bulunuyor.

3 davayla ilgili duruşmaların 12 Mayıs’ta başlaması öngörülüyor. 2 duruşma Kongre celpleriyle ilgili.

Yeni süreç beraberinde yeni zorluklar da getiriyor.

Buna göre hakimlerin sorularını bir saat içinde tamamlamaları öngörülüyor.

ABD Anayasa Mahkemesi binası salgın nedeniyle 13 Mart’tan beri kapalı. Hakimler sadece telekonferans yoluyla iletişim halindeler ve kararlarını da internet üzerinden yayınlıyorlar.

Corona virüsü yaşlılar ve özellikle sağlık sorunları bulunanlar için tehlikeli olarak biliniyor.

Anayasa Mahkemesi’ndeki 9 hakimden 3’ü 70 yaşın üzerinde. Ruth Bader Ginsburg 87, Stephen Breyer 81, Clarence Thomas ise 71 yaşında.

