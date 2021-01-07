ABD Anayasası'na Göre Başkanlar Görevlerinden Nasıl Alınıyor?

Amerikan Anayasası'nın 25'inci ek maddesi, bir başkan ya da başkan yardımcısının görevini yerine getiremeyecek durumda olması halinde görevden nasıl alınacağına ilişkin süreci belirliyor.

ABD Kongresi'nin bir grup Trump yanlısı gösterici tarafından işgal edilmesi sonrasında Demokrat Partililer’in yanı sıra değil kendi partisi Cumhuriyetçi Parti’ye mensup bazı Kongre üyeleri de 25’inci ek maddenin yürürlüğe sokularak görevinde iki haftadan az bir süresi kalan Başkan Trump’ın görevden alınması çağrısı yapıyor.

Başkanlık hiyerarşisinde başkandan sonra gelen kişi olan başkan yardımcısınıngöreve getirilebileceği durumlar şöyle sıralanıyor:

Başkanın ölmesi, görevden alınması, istifa etmesi ya da görevini yerine getiremeyecek duruma düşmesi.

Buna örnek olarak Başkan John F. Kennedy'nin 1963 yılında suikast sonucu öldürülmesi ve Başkan Richard Nixon'ın Watergate skandalının patlak vermesi üzerine istifa etmesi gösterilebilir.

Yasa maddesi, başkanın kendi iradesi dışında görevden uzaklaştırılmasına yol açacak durumlarla ilgili olarak çok kısa bir açıklamaya yer veriyor.