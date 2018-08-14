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ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:38 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türkiye ile ABD arasındaki krizin mimarlarından ev hapsindeki ABD’li Papaz Andrew Brunson’u ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li Papaz Andrew Brunson’u ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'in ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Hovenier, ABD'li papazı İzmir'deki evinde ziyaret etti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Güvenlik güçleri ABD'li Papaz Andrew Brunson’un evinde önlemler alırken, Jeffrey Hovenier hızlıca takip eden basın mensuplarının arasından eve girdi.

Polisin önlem aldığı Alsancak semtindeki Işılay Saygın Sokak'ta, Hovenier'in, Brunson çiftinin evindeki ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Jeffrey Hovenier, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Rahip Brunson ve Norine Brunson ile şimdi görüştük. Brunson'un ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı sırasında 'ABD'li Papaz' ile ilgili soru soruluş ve Çavuşoğlu, "Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD'nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek" demişti.

Çavuşoğlu'nun bu açıklamasının ardından beklenen ziyaret gerçekleşti ve maslahatgüzar Jeffrey Hovenier, papazın İzmir'deki evine 14.15'de geldi. Hovenier'in girişi sırasında güvenlik güçleri de her zaman olduğu gibi yoğun güvenlik önlemi aldı.

BRUNSON'UN EVİNİN KARŞISINDA TÜRK BAYRAĞI

Öte yandan, ABD’li Papaz Andrew Brunson ve Jeffrey Hovenier'in görüşmesi sırasında bir vatandaş evinin balkonuna çıktı. Elindeki Türk bayrağını balkona asan vatandaş, "Geç bile kaldık" dedi.
Maslahatgüzar Hovenier'in ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Jeffrey Hovenier, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Hovenier, ilk açıklamasında, "Rahip Brunson ve Norine Brunson ile şimdi görüştük. Brunson'un ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek" dedi.

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(Ajanslar)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Jeffrey Hovenier papaz Andrew Brunson

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
madem suçlu bu papaz atın nezerateneye
masum insanı suçlu yaptılar feto ve pkk,ya casusluk yapıyormuş onca teknoloji varken hükümetin içi dışı fetocu yurdun içi dışı pkk,lı rahip posta güvercini gibi casusluk yapıyormuş insan olan inanmazda eşşeğin arkasından giden koyunlar inanır.
hayırdır zoruna mı gidiyor?
diyor ki ev hapsin bitiyor bayramdan sonra da salacaklar...
@zerdali12 nahhhh bitiyor ne salması burası Türkiye ne diyor reis diz çökmeyeceğiz çöktüremeyecekler.... Mankurtlara ihtiyacımız yok
@zerdali12 dayan biraz demiştir erdoğan indiği an seni çıkarırız
bırakmasına bırakacaksınızda biraz daha efelenmeyi güç sayıyorsunuz.millet ne hale geldi düşünen yok.
bu adi abd bu herifi öldürtür!
sünnet edin Müslüman yapın
Papazla falan gundemi mesgul etmeyin atin hapise gitsin ne isi var papazin evde ya surundurun ya
İNŞALLAH SALMAYACAKLARDIR..
bizim adalette sadece telefon tapesinden binlerce kisiyi cezaevinde yatirsin ancak ne güze ev hapsi yerine villada agirlasaydiniz
risk altında bir durum. güvenlik sebebi ile tekrar hapse tıkılmalı ve bir an evvel yargılaması sonuçlandırılıp cezasını çekmek üzere hapse gönderilmeli
Adam suçluysa neden evde? Atın o zaman hapishaneye. Suçu yoksa neden salınmıyor? Bırakın gitsin, bu kadar gerginliğe ne gerek var?
bir kaç beyinsiz çıkıp adama bir şeyler yapar... ondan sonra dolar 10 tl olur, sonrada bir sıfır atarız .... iş tamam olur.. 1 dolar= 1 tl ondan sonra bunu da reis yaptı deriz....
anlaşıldı. yarın rahibi serbest bırakıp yanlış anlaşılma olmuş özür dileriz diyecekler
YA BU SWEREFSİZLERLE MUHATAP OLMUYACAKSIN GAZTEYE TV YE DEMEÇ VERMIYECEK KENDİ ARAYACAK BAKAÇACAK KİMSEYOK ARABAYA ATLAYIP GİDECEK BENCE
defolsun gitsin
YAKALAYIP DOVELİM
ne demek ev hapsi casussa başkalarıyla neden görüşüyor. hapse atılması gerek mendebur hainin..
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