ABD Ankara Büyükelçisi Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'dan Brunson'a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li Papaz Andrew Brunson’u ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'in ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Hovenier, ABD'li papazı İzmir'deki evinde ziyaret etti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



Güvenlik güçleri ABD'li Papaz Andrew Brunson’un evinde önlemler alırken, Jeffrey Hovenier hızlıca takip eden basın mensuplarının arasından eve girdi.

Polisin önlem aldığı Alsancak semtindeki Işılay Saygın Sokak'ta, Hovenier'in, Brunson çiftinin evindeki ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA



Jeffrey Hovenier, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Rahip Brunson ve Norine Brunson ile şimdi görüştük. Brunson'un ve diğer haksız yere hapiste olan kişilerin davalarıyla ilgili Türk yetkililere çağrımız devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı sırasında 'ABD'li Papaz' ile ilgili soru soruluş ve Çavuşoğlu, "Brunson’ın durumunda bir değişiklik yok. ABD'nin Ankara maslahatgüzarı ziyaret edecek" demişti.