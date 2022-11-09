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ABD ara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum ne? Gözler 9 Kasım 2022 ABD seçim sonuçları açıklamasında!

09.11.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ara seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken Senato'da üstünlük için kozlarını paylaşan Demokratlar ve Cumhuriyetçiler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD ara seçim sonuçları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın başkanlığını etkileyecek. Şu ana dek yapılan açıklamaya göre Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 10 koltuk kazanmış oldu. Peki, ABD ara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, ABD seçim sonuçlarında son durum ne?

ABD ara seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, son durum ne? Gözler 9 Kasım 2022 ABD seçim sonuçları açıklamasında!

ABD ara seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Associated Press tarafından yayımlanan ve resmi olmayan sonuçlara göre Ohio ve Kuzey Carolina eyaletlerinde Cumhuriyetçi isimler seçimden galip çıktı. Öte yandan New Hampshire, Oregon ve Hawaii'de ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 3 koltuğu daha korumayı başardı. Şimdi gözler ABD ara seçim sonuçları açıklamasında. İşte ABD seçim sonuçlarında son durum...

ABD ARA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD seçimleri Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında kıran kırana mücadeleye sahne oldu.

ABD ara seçim sonuçlarının resmi olarak yayınlanmayan verilerine göre şu an için Cumhuriyetçilerin anlık olarak 45; Demokratlarınsa 44 koltuğu yer alıyor.

Mevcut düzende 2 partinin de 50 senatörü yer almakta. Senato'da eşitlik sağlanması halinde Senato Başkanı seçimi belirleyecek. Senato Başkanı ise bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris.

9 KASIM 2022 ABD SEÇİMLERİNDE SON DURUM NE?

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, son olarak Ohio ve Kuzey Carolina eyaletlerinde Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı.

New Hampshire, Oregon ve Hawaii'de ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 3 koltuğu daha korumuş oldu.

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Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina, Kentucky, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Missouri, Louisiana, Idaho ve Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.

Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont, Maryland, New York, Colorado ve California'da Demokrat isimler seçimi kazanmıştı.

ABD SEÇİMLERİNDE KRİTİK SÜREÇ

Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 10 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarla hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların elinde 46'şar koltuk görünüyor.

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Ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

PENNSYLVANIA VE GEORGIA EYALETİ SONUÇLARI BELLİ EDECEK

Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını özellikle, Pennsylvania ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek. Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

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Kaynak: AA

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