"ABD ara seçimi, Trump yönetimi için sınav niteliğinde"

Burhanettin Duran, raporun, seçim sürecinde öne çıkan ekonomi, göç ve sağlık reformu gibi meseleleri ele alarak, bunlara ilişkin ABD toplumunun eğilimlerini aktardığını dile getirdi.

Raporu, SETA DC'de Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat, misafir araştırmacı Hasan Yücel ve Araştırma Asistanı Meghan Becker'ın kaleme aldığını belirten Duran, çalışmada, hem kongrenin tarihsel olarak Anayasa'da belirtilen rolü ve sorumluluklarının anlatıldığını hem de Trump yönetiminin göreve gelmesiyle başlayan Kongre ve Başkanlık arasındaki çekişmelere değinildiğini söyledi. Duran, raporda ayrıca seçim kampanyası sırasında seçmenin tercihini belirleyecek temel konuların da ele alındığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, ABD'de yarın yapılacak ara seçimlerin Trump yönetimi için sınav niteliğinde olduğunu belirterek, seçimin Kongre ve Başkanlık arasındaki güç dengelerini değiştirebileceğini aktardı.

Raporda seçimlerle ilgili olasılıklar ve detaylı analizlerin bulunduğunu aktaran Duran, "Örneğin Trump yönetiminin ve Cumhuriyetçilerin çıkarmayı planladığı kanunlar, Demokrat Parti kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'nden kolay bir şekilde geçmeyecektir. Bu tip anlaşmazlıklar yasama süreci ile sınırlı kalmayacaktır. Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde tutması durumunda, Trump yönetimi hakkında birtakım soruşturmalar açması söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

Duran, seçim öncesi kongrede üstünlüğü elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin, bu üstünlüğü Demokratlara vermesi durumunda Trump yönetimi ile Kongre arasındaki ilişkilerin farklı bir boyut kazanacağına işaret etti.

ABD'nin yürüttüğü politikaların birçok ülke tarafından takip edildiğini hatırlatan Duran, "Kongrede Cumhuriyetçi-Demokrat dengesinde gerçekleşecek süreklilik veya değişim, ABD iç siyasetinin gündemine gelmesi beklenen konuları ve olası sonuçlarını da etkileyecektir." şeklinde konuştu.

Duran, tarihsel olarak kongrenin bir yandan yasama faaliyetleri yürütürken diğer yandan başkanı çeşitli mekanizmalarla sınırlandırabildiğine işaret etti.

ABD'de yarın yapılacak ara seçimlerin Trump yönetimi için sınav niteliğinde olduğunu vurgulayan Duran, seçimin Kongre ve Başkanlık arasındaki güç dengelerini değiştirebileceğini söyledi.

- Cumhuriyetçilerin argümanları

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, ara seçimlerde tartışılan konuları tahlil eden raporun değerli öneriler içerdiğini belirterek, bu konuların seçimin kaderini belirleyen unsurlar olduğunu vurguladı.

Ekonomideki pozitif veriler ve vergi indirimlerini Trump yönetimi ve Cumhuriyetçilerin en büyük argümanları olarak niteleyen Duran, Cumhuriyetçilerin ayrıca göç karşıtı politikaları ile muhafazakar seçmenin desteğini almak istediğini aktardı. Duran, Demokratların ise "Obamacare" gibi geniş çaplı bir sağlık düzenlemesinin yürürlükten kaldırılmasına karşı geldiklerini kaydetti.

Seçim öncesinde gündemden düşmeyen konulara da değinen Duran, ekonomi, göç ve sağlık reformu gibi hemen hemen her seçimde konuşulagelen konulara ek olarak son dönemde bireysel silahlanma ve kadın hareketi gibi meselelerin de çeşitli olaylarla gündeme geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Duran, ara seçimlere katılım oranının bu meselelere bağlı olarak yorumlanması gerektiğinin de altını çizdi.

