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"ABD artık karar vermeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 22:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacağına yoksa iki ülke arasındaki dostluğu riske mi edeceğine karar vermesi gerektiğini bildirdi.

Oktay, Twitter'daki hesabından, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin yaptığı yoruma cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek?"

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter

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