WASHINGTON (AA) - Eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, ABD'nin Beşar Esed rejimine fırsat varken askeri müdahalede bulunmamasının hata olduğunu belirterek, "ABD artık Suriye'nin geleceğine hükmedemez." dedi.

Ford, eski Fransa'nın Şam Büyükelçisi Michel Duclos ile Washington Enstitüsünün düzenlediği "Esed’in düşüncesi: Suriye buraya nasıl geldi ve rejim nereye gitmek istiyor" başlıklı panelde konuştu.

Esed rejiminin İdlib’de hava saldırılarına rağmen ilerleme kaydedemediğini belirten Ford, rejimin asker sıkıntısı yaşadığını bunun yanı sıra ele geçirdiği bölgelerde de istikrar adına hiçbir şey yapmadığını dile getirdi.

Suriye’nin batısında eş-dost kapitalizminden öteye gitmeyen bir ekonominin söz konusu olduğunu ifade eden Ford, istihbarat örgütlerine ve Rusya’ya bağımlı Esed'in, Suriye halkının ekonomisini çok da dert etmediğine dikkati çekti.

Buna karşın, ABD'nin tıpkı İran’a yaptığı gibi Suriye’yi de ekonomik olarak boğmaya çalıştığını söyleyen Ford, “Bu (ekonomik yaptırımlar) Esed’i indirmeye yetmedi. Aslında bunlar Esed’in çok da umurunda olmadı. Esed halkının refahını değil kendi ailesini ve yöneticiliğini düşünüyor.” dedi.