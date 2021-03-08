ABD Aşı Olanlar İçin Kılavuz Yayınladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Corona virüsü aşısının tüm dozlarını olmuş kişiler için kılavuz yayınladı.

CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, Corona virüsü aşısını olanların küçük gruplar içinde diğer aşılanmış kişilerle maske takmadan biraraya gelebileceklerini belirtti. Ancak yetkili, aşı olanların evlerinin dışında yine de maske takmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Walensky, Corona aşılarının gerekli tüm dozlarını olmuş kişilerin, farklı evlerde yaşayan, henüz aşılanmamış, düşük riskli kişilerle maskesiz biraraya gelebileceklerini belirtti.

CDC, aşıların gerekli tüm dozlarını olmuş kişilerin yüz yüze yapılan orta ya da büyük ölçekli toplantılardan kaçınmasını, başka evlerde yaşayan aşı olmamış kişilerle ya da yüksek riskli kişilerle biraraya geldiklerinde maske takmalarını tavsiye etti.

Walensky, nüfusun yüzde 90’ının hala aşılanmadığını hatırlatarak ‘‘Günde 60 bin yeni vaka görülürken aşılanmamış ve hassas durumdakileri koruduğumuzdan emin olmak bizim sorumluluğumuz’’ diye konuştu.