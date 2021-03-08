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ABD Aşı Olanlar İçin Kılavuz Yayınladı

08.03.2021 21:37 | Son Güncelleme:
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ABD Aşı Olanlar İçin Kılavuz Yayınladı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) kılavuzuna göre aşı olanlar diğer aşılılarla birlikte maskesiz biraraya gelebilecek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Corona virüsü aşısının tüm dozlarını olmuş kişiler için kılavuz yayınladı.

CDC Başkanı Dr. Rochelle Walensky, Corona virüsü aşısını olanların küçük gruplar içinde diğer aşılanmış kişilerle maske takmadan biraraya gelebileceklerini belirtti. Ancak yetkili, aşı olanların evlerinin dışında yine de maske takmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Walensky, Corona aşılarının gerekli tüm dozlarını olmuş kişilerin, farklı evlerde yaşayan, henüz aşılanmamış, düşük riskli kişilerle maskesiz biraraya gelebileceklerini belirtti.

CDC, aşıların gerekli tüm dozlarını olmuş kişilerin yüz yüze yapılan orta ya da büyük ölçekli toplantılardan kaçınmasını, başka evlerde yaşayan aşı olmamış kişilerle ya da yüksek riskli kişilerle biraraya geldiklerinde maske takmalarını tavsiye etti.

Walensky, nüfusun yüzde 90’ının hala aşılanmadığını hatırlatarak ‘‘Günde 60 bin yeni vaka görülürken aşılanmamış ve hassas durumdakileri koruduğumuzdan emin olmak bizim sorumluluğumuz’’ diye konuştu.

CDC daha önce bireylerin başkalarıyla aralarına yaklaşık 2 metre mesafe koyamadıkları durumlarda ya da kendi evleri dışındaki iç mekanlarda her zaman maske takmalarını önermişti.

CDC geçen ay, son üç ay içinde aşı olanların, Corona virüslü kişilerle temaslarının ardından, asemptomatik olmaları durumunda, 14 günlük standart karantina önlemine uymalarına gerek olmadığını açıklamıştı.

CDC Başkanı’nın tavsiyeleri ABD’de nüfusun yüzde 9,2’sini oluşturan 30 milyon kişinin Corona virüsü aşılarının tüm dozlarını olduğunun açıklanmasının ardından geldi. ABD’de Moderna, Pfizer/BioNTech’in aşıları iki doz halinde Johnson & Johnson’ın aşısı ise tek doz olarak yapılıyor.

Ülkede nüfusun neredeyse yüzde 18’ini oluşturan 58 milyon 900 bin kişiyse şimdiye kadar Corona virüsü aşılarının en azından bir dozunu oldu.

ABD’de acil kullanım izni verilen aşılar bireylerin hasta olmalarını engellese de virüsle enfekte olmalarını her zaman engellemiyor. Aşı olanların virüse karşı koruması olmayanlara virüsü bulaştırma olasılığı olup-olmadığı konusundaysa yapılan araştırmaların sayısı henüz yetersiz.

Salgın uzmanlarının daha fazla kişi aşılanmadan, vaka sayıları hala yüksekken ve daha bulaşıcı yeni varyantlar ülkenin büyük kısmında yaygın hale gelirken Corona virüsü önlemlerinin kaldırılmasını tavsiye etmediklerini belirtiyor. Ancak son haftalarda bazı şehirler ve eyaletler pandemi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı.

Biden pandeminin yıldönümünde halka seslenecek

Başkan Joe Biden, Corona virüsü nedeniyle yaşanan karantina sürecinde işyerleri, okullar ve kültürel etkinliklerin kapanmasının yıldönümü nedeniyle Perşembe günü ilk kez televizyondan canlı yayında halka seslenecek.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden konuşmasında Amerikalılar’ın salgın sürecindeki fedakarlıklarına, kayıplarına ve normale dönüş çabalarına değinecek.

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