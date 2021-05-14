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ABD aşı olanlara maske zorunluluğunu gevşetti

14.05.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) aşıları tamamlanmış kişiler için maske takma zorunluluğunu gevşetti.

ABD aşı olanlara maske zorunluluğunu gevşetti

Aşı olan kişiler birçok kapalı mekanda ve dışarda kalabalık ortamlarda maske takmak zorunda olmayacak.ABD koronavirüse karşı aşıları tamamlanmış kişiler için maske takma zorunluluğunu gevşetti. ABD Başkanı Joe Biden konu ile ilgili açıklamasında "Bugün Amerika için harika bir gün" ifadelerini kullandı. Biden ve ekibi bu açıklamanın yapıldığı Beyaz Saray’daki toplantıya maskesiz katıldı. Bundan önce Cumhuriyetçi senatörler ile bir araya gelen Biden, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından maske zorunluluğunun kaldırılması haberi ile toplantıdakilerle beraber maskesini çıkardı.

Biden "Eğer aşılandıysanız artık maske takmanız gerekmeyecek" dedi ve ekledi "Aşı olun ya da olana kadar maske takın."

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin kararına göre koronavirüse karşı aşıları tamamlanan kişiler birçok kapalı mekanda ve dışarda kalabalık ortamlarda maske takmak zorunda olmayacak.

CDC açıklamasına göre halen toplu taşıma gibi kalabalık kapalı ortamlarda maske takılması gerekecek ancak okullar, iş yerleri ve başka mekanların açılması için önemli bir adım atılmış oldu. Aşı olanlar için sosyal mesafe kuralı da kalkmış oldu.

CDC Direktörü Rochelle Walensky yaptığı açıklamada "Biraz normallik duygusuna geri dönebilmek için, bu an için hepimiz özlem duyduk" dedi.

Vaka sayıları Eylül'den beri en düşük düzeyde

Biden yönetimi ve CDC üzerinde aşılanan bireyler için kısıtlamaları kaldırmaları konusunda son dönemde baskı oluşmuştu. Başkan Biden’ın aşı kampanyasına hız vermesinin sonuçlarını aldığı belirtiliyor. Ülkede vaka sayıları Eylül ayından bu yana, ölümler ise Nisan 2020'den bu yana en düşük düzeyde bulunuyor. Testlerin pozitif çıkma oranı ise salgının başından bu yana en düşük seviyede.

Walensky bunu aşılanan milyonlarca Amerikalıya borçlu olduklarını söyleyerek sonuçların aşının ne kadar etkili olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

"Aşılanması tamamlanan bireyler kapalı ve açık mekanlardaki küçük veya büyük aktivitelere katılabilecek ve maske takması veya mesafe kuralına uyması gerekmeyecek" dedi ve ekledi "Eğer aşılamanız tamamlandıysa salgın nedeniyle yapmaya ara vermek durumunda kaldığınız şeyleri tekrar yapabilirsiniz."

Walensky ve Biden aşıları tamamlanmayanlardan maske takmaya ve mesafe kuralına uymaya devam etmelerini istedi.

ABD’de şu ana kadar 154 milyon kişiye yani nüfusun yüzde 47’si civarına en az bir doz aşı yapıldı. 119 milyon kişinin ise aşılamasının tamamlandığı belirtiliyor. Aşılanma hızı son günlerde düşse de BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arasına uygulanmasına onay verilmesinin ardından tekrar hız kaznaması bekleniyor.

AP/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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