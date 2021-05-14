ABD aşı olanlara maske zorunluluğunu gevşetti

Aşı olan kişiler birçok kapalı mekanda ve dışarda kalabalık ortamlarda maske takmak zorunda olmayacak.ABD koronavirüse karşı aşıları tamamlanmış kişiler için maske takma zorunluluğunu gevşetti. ABD Başkanı Joe Biden konu ile ilgili açıklamasında "Bugün Amerika için harika bir gün" ifadelerini kullandı. Biden ve ekibi bu açıklamanın yapıldığı Beyaz Saray’daki toplantıya maskesiz katıldı. Bundan önce Cumhuriyetçi senatörler ile bir araya gelen Biden, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından maske zorunluluğunun kaldırılması haberi ile toplantıdakilerle beraber maskesini çıkardı.

Biden "Eğer aşılandıysanız artık maske takmanız gerekmeyecek" dedi ve ekledi "Aşı olun ya da olana kadar maske takın."

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin kararına göre koronavirüse karşı aşıları tamamlanan kişiler birçok kapalı mekanda ve dışarda kalabalık ortamlarda maske takmak zorunda olmayacak.

CDC açıklamasına göre halen toplu taşıma gibi kalabalık kapalı ortamlarda maske takılması gerekecek ancak okullar, iş yerleri ve başka mekanların açılması için önemli bir adım atılmış oldu. Aşı olanlar için sosyal mesafe kuralı da kalkmış oldu.