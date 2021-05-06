ABD: Aşıların patent hakları askıya alınsın

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hükümet, koronavirüs aşıları ile ilgili patent haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, "Bu küresel bir sağlık krizi ve Covid-19 pandemisinin getirdiği olağanüstü koşullar olağanüstü önlemler gerektiriyor" dedi.

ABD hükümetinin telif haklarının koruma altında olması ilkesine inandığını dile getiren Tai, "bu pandeminin sona erdirilmesi adına", Dünya Ticaret Örgütü'nde (DSÖ) istisnai bir düzenleme için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

"Hükümetin hedefi, olabildiğince çok sayıda kişiye, en hızlı biçimde güvenli ve etkili aşı tedarik etmek" diyen Ticaret Temsilcisi; bu konuda mutabakata varmak gerektiği için DSÖ'deki müzakerelerin zaman alabileceğini ifade etti. Katherine Tai diğer yandan, konunun "karmaşıklığına" da dikkat çekti.

"Tarihi bir karar"

ABD'nin çıkışından büyük mutluluk duyan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Washington'un telif haklarının askıya alınmasını destekleyen tavrının "Zor bir zamanda tüm insanların esenliğini önceleyen tarihi bir karar" olduğunu dile getirdi. Bunun aşı adaletinin sağlanması yönünde atılmış bir adım olduğunu belirten Ghebreyesus, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin liderliğini överek, "Bu Covid-19'a karşı mücadelede muazzam bir an" ifadesini kullandı: