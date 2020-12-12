HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Aşıyı Onayladı: “24 Saatten Önce Yapılacak”

ABD Aşıyı Onayladı: “24 Saatten Önce Yapılacak”

12.12.2020 07:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Aşıyı Onayladı: “24 Saatten Önce Yapılacak”

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA Corona virüsüne karşı yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Pfizer-BionTech ortaklığında üretilen aşının acil kullanımına izin verildiğini açıkladı

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA Corona virüsüne karşı yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Pfizer-BionTech ortaklığında üretilen aşının acil kullanımına izin verildiğini açıkladı.

Amerika Başkanı Donald Trump Twitter’da paylaştığı video mesajında aşının 24 saatten daha kısa sürede aşının yapılmaya başlanacağını söyledi:

“Bugün ulusumuz sağlık açısından bir mucizeye imza attı. Güvenli ve etkili bir aşıya sadece 9 ayda ulaştık. Milyonlarca hayat kurtulacak. Amerikalılar adına bunu mümkün kılan herkese teşekkür etmek isterim” dedi. Trump aşının tüm Amerikalılara aşının ücretsiz olarak yapılacağını belirtti.

ABD hükümeti, ülke çapında hemen 6 milyon 400 bin doz aşı gönderecek ve ilk aşamada öncelik Corona virüsü salgınına karşı ön safta yer alan sağlık çalışanlarının olacak.

ABD ordusu da bünyesindeki sağlık çalışanlarına öncelik verecek ve ilk dağıtımdan 44.000 dozu kendisine tahsis edecek.

Almanya’da yaşayan Türk asıllı bilim adamı Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BionTech firması ABD ilaç devi Pfizer ortaklığıyla Corona virüsüne karşı geliştirdiği aşı ilk olarak İngiltere’de onaylanmış ve halk aşılanmaya başlanmıştı. Ardından Kana ve Suudi Arabistan gibi ülkeler Pfizer aşısının acil kullanımına izin Verdi.

Amerikan Moderna ilaç firması tarafından geliştirilen ve üçüncü faz denemelerinde güvenli ve etkili olduğu belirtilen aşının acil kullanımı için 17 Aralık’ta ABD İlaç ve Gıda Dairesi FDA’e başvurması bekleniyor.

Corona salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Amerika’da günlük can kayıpları son bir haftadır 3.000’in üzerinde seyrediyor. Ülkedeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranları yüzde 90 seviyesinde. 15 milyonu aşkın vakanın bulunduğu ABD’de virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bine yaklaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Trump duyurdu: Dr. Mehmet Öz'e görevTrump duyurdu: Dr. Mehmet Öz'e görev
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Sergen Yalçın çıldırdı! "Takımdan uzaklaştırın..."

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

Bakan Koca açıkladı: Büyük kentlerde vaka sayısı düşüşte

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

ABD'de göstericilerin arasına araç daldı: Yaralılar var

ABD'de göstericilerin arasına araç daldı!

Çin'de sirk kaplanı, eğitmene saldırdı

Sirk kaplanı, eğitmene saldırdı

Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak

Trump duyurdu: Dr. Mehmet Öz'e görev

DSÖ: Orta ve düşük gelirli ülkeler için 1 milyar doz koronavirüs aşısını güvenceye aldık

DSÖ: Orta ve düşük gelirli ülkeler için 1 milyar doz koronavirüs aşısını güvenceye aldık

Son dakika! Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarı ABD Senatosu'ndan geçti

Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı Senato'da kabul edildi

ABD, Mars'a gidiş için Ay'da kalıcı üs kurmayı planlıyor

Trump'tan çok konuşulacak Mars açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.