ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, Marmara Denizi yönünden gelen 64 borda numaralı "USS Carney" (DDG-64) adlı gemi, saat 14.45'te boğaza giriş yaptı.
Ege Denizi'ne doğru ilerleyen 154 metre uzunluğundaki gemi saat 16.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik unsurlarının botla eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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