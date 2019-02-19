ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - ABD Donanmasına ait bir gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Ege Denizi yönünden gelerek Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 75 borda numaralı "USS Donald Cook" adlı gemi 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine, 3 saat sonra da Lapseki'ye ulaştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği 154 metre boyundaki gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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