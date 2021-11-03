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ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçirme olayında yeni gelişme

03.11.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ABD askeri gemisindeki sivil personelin başına çuval geçirme olayında yeni gelişme

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri geminin "Liman Ziyareti" kapsamında İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.

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GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Açıklamada, askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Adliyede, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir evlerine en yakın güvenlik merkezine imza verme zorunluluğu"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Nöbetçi mahkeme, haklarında her iki adli kontrol tedbirinin de uygulanmasına hükmettiği şüphelileri serbest bıraktı. (AA)

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