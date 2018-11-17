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ABD askeri, Irak'taki görevini ihlalden suçlu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

Askeri Mahkeme, Navy Seal özel timinden Edward Gallagher'in, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu olduğuna hükmetti - Gallagher'in suçları arasında, yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında fotoğraf çektirme ve cesetlerin yanında asker alım töreni düzenleme yer alıyor

ABD donanmasındaki özel tim Navy Seal'de görevli Edward Gallagher, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu.

CNN'in haberine göre, Askeri Mahkeme, Callagher'i 2017'de DEAŞ ile mücadele kapsamında görev yaptığı Irak'ın Musul kentinde askeri kuralları ihlal etmekten suçlu buldu.

Callagher, suçları arasında yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında poz vererek fotoğraf çektirme ve cesetlerin yanında asker alım töreni düzenleme yer alıyor.

Ayrıca Callagher, Irak'tan ülkesine döndükten sonra görev yaptığı ekipteki askerlere Irak'ta yaşananları anlatmamaları için girişimlerde bulunmaktan da yargılanıyor.

Donanma Özel Harp Komutanlığı görevlisi Tamara Lawrence, Callagher hakkındaki iddiaları ciddiye aldıklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Edward Gallagher Navy Seal

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