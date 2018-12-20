ABD askerinin Suriye'den çekilmesinin sonuçları ne olur?

12 Aralık'ta ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Nehri'nin doğusuna bir sınır ötesi operasyonun sinyalini verdi.

ABD de Suriye'den askerleri geri çekmek konusunda bir dizi açıklama yapmış ama net bir adım atmamıştı. Bu, Washington - Ankara hattında önemli bir gerilim noktasıydı.

Türkiye, bölgede ABD ile herhangi bir kriz yaşanmaması için hep ihtiyatlı hareket etmişti.

Washington, 2014 yılından beri IŞİD'le mücadelede ABD'nin sahadaki gücü konumundaki YPG güçlerine destek veriyor. Türkiye ise Suriye'nin neredeyse 4'te birini kontrol eden YPG'yi 'terör örgütü PKK'nın bir uzantısı' olarak niteliyor.

Peki bu kararın siyasi ve jeopolitik sonuçları ne olacak?

Erdoğan "Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır" mesajını verse de, Türk askerinin bölgede Amerikan askerleriyle karşı karşıya gelmesi riski kaygı yarattı.

Çarşamba günü ABD-Türkiye askeri ortaklığıyla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.

Washington, 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot füze sistemlerinin Türkiye satışına onay verdi. Ankara ise bu gelişmeyi hem olumlu karşıladı hem de Rus yapımı S-400'lerin alımından vazgeçmeyeceğini duyurdu.

IŞİD'LE MÜCADELE

Trump, kararın açıklanması sonrası Twitter'dan paylaştığı bir videoda IŞİD'e karşı "zaferini" ilan etti.

ABD Başkanı videoda "Onları fena halde yendik. O toprakları geri aldık. Şimdi askerlerimiz için eve dönme vakti" diye konuştu.

Ancak bu hamlenin bölgede istihbarat konusunda ABD'nin elini zayıflatması kuvvetle muhtemel görülüyor.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna harekât düzenlemesi de bölgedeki YPG güçlerinin odağını kaydırması anlamına gelecek.

Bu nedenle Trump muhalifleri, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın sınır ötesi operasyonları bitirme amacıyla Irak'tan güçlerini çekmeye başladığı örneğini veriyor, bu politikanın da IŞİD'in yayılmasına neden olduğunu söylüyor.