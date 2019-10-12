'ABD Askerinin Vurulması Söz Konusu Değildir'

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon sırasında ABD askerlerinin bulunduğu bölgenin ateş altında kaldığı iddia edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı “ABD gözlem noktası yakınlarından sınır karakoluna açılan taciz ateşine karşılık verildiği, ABD gözlem noktasına atış olmadığı” açıklamasını yaptı.

İddiayı ilk olarak Newsweek dergisi gündeme getirmiş, üst düzey bir Pentagon yetkilisine dayandırılan haberde Türkiye’nin yanlışlıkla ABD özel kuvvetlerinin bulunduğu yeri vurduğu iddia edilmişti. CNN televizyonunun Pentagon muhabiri ise ABD askerlerine çok yakın bir bölgenin vurulduğunu aktarmıştı.

“ABD gözlem noktasına atış olmadı”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Suriye’de ABD gözlem noktasının vurulduğuna ilişkin haberler yalanlandı. Yazılı açıklamada "ABD gözlem noktasının 1000 metre güneybatısındaki tepelerden sınır karakollarımıza taciz ateşine karşılık verildi. ABD gözlem noktasına atış olmadı" denildi.

"ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

