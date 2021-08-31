ABD askerleri Afganistan'dan çekildi

Taliban ABD'nin çekilmesini kutladı.ABD 20 yıl sonra Afganistan'dan tamamen çekildi. ABD Merkez Kuvvetler (CENTKOM) Komutanı General Kenneth McKenzie Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında çekilme işlemi hakkında bilgi verdi. General McKenzie, "Amerikan vatandaşları ve tehlikede olan Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonuna geldiğimizi ve Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım" dedi. McKenzie C-17 tipi son uçağın Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandığını söyledi.

McKenzie ABD Ordusu'nun son ana kadar kullandığı uçak ve roketsavar gibi zırhlı araçları kullanılamaz hale getirerek Kabil Havalimanı'nda bıraktığını ifade etti. Herkesi Afganistan'dan çıkaramadıklarını söyleyen McKenzie, "İstediğimiz herkesi çıkaramadık. Ama 10 gün daha uzun kalsaydık da herkesi çıkaramazdık" dedi. General son dakikaya kadar insanların tahliyesine çalışıldığını ancak bazı ABD vatandaşlarının Kabil havalimanına ulaşmayı başaramadığını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden çekilmeye dair dün yazılı bir açıklama yaptı ve bugün akşam saatlerinde ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu. Biden ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi kararını savundu.

Çekilme işlemiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlığın tahminlerine göre Afganistan'ı terk etmeyen isteyen 100-200 ABD'linin ülkede olduğunu söyledi. Blinken "Bugüne kadarki kararlı çabalarımızı sürdürerek, Afganistan'ı terk etmek isteyen Amerikalılar, yabancılar ve Afganların ülkeyi terketmesine yardım etmek istiyoruz" dedi. Blinken bugün itibarıyla ABD'nin Kabil'deki diplomatik varlığının askıya alındığını ve Katar'ın başkenti Doha'ya taşındığını belirtti. "Misyon sona erdi, yeni bir Afganistán iktidarı ele aldı" diyen Blinken, yeni yönetimin uluslararası meşruiyet ve desteği kazanmak zorunda olduğunu söyledi ve seyahat özgürlüğüne dair verdiği sözleri tutması, temel haklara riayet etmesi ve herkesin müdahil olacağı bir hükümet kurması gerektiğini ifade etti.

123 bin kişi tahliye edildi

ABD ve müttefiklerinin 123 binden fazla insanı ülkeden tahliye ettiği bildiriliyor. ABD Başkanı Joe Biden tahliye işlemi için "ABD tarihindeki en büyük hava köprüsü" ifadesini kullanmıştı.

Alman Ordusu tahliye çalışmalarına geçen Perşembe günü, Fransa, İspanya ve İngiltere ise Cuma ve Cumartesi günü son verdi.

Taliban'dan kutlama

Taliban ABD'nin son askerlerinin çekilmesini kutladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Twitter'den yaptığı açıklamada, ülkenin şimdi tamamen bağımsızlığına ulaştığını belirtti. Bir başka üst düzey Taliban yöneticisi Enes Hakkani ise "Tarih yazıyoruz. ABD ve NATO'nun 20 yıllık Afganistan işgali bu akşam sona erdi. Allah büyük" ifadesini kullandı.

Çekilme tarihi öne alındı

ABD Başkanı Joe Biden Nisan ayında yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin 11 Eylül'e dek çekileceğini duyurmuştu. ABD 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından Afganistan'a askeri operasyon başlatmıştı. Biden'ın açıklaması sonrasında NATO da Afganistan'daki uluslararası misyonu sona erdireceğini duyurdu. Temmuz ayında ise Biden ABD askerlerinin çekilme tarihini öne çekti ve 31 Ağustos olarak açıkladı. ABD askerlerinin çekilmesiyle Taliban da ülkede hızla ilerledi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 15 Ağustos'ta yurt dışına çıkmasından kısa bir süre sonra Taliban başkent Kabil'de kontrolü ele geçirdi. Ancak Kabil Havalimanı ABD askerlerinin kontrolünde kalmaya devam etti. Buradan vatandaşları tahliye işlemi düne kadar sürdü.

Tahliye işlemleri saldırı tehdidi altında yapıldı. Kabil havalimanına dün de beş roket fırlatıldı. ABD Ordusu Pazar günü ise Kabil havalimanını hedef alacak bomba yüklü bir aracın insansız hava aracı ile etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Kabil havalimanında geçen hafta düzenlenen bombalı saldırılarda 180'den fazla insan yaşamını yitirmişti. Saldırıyı IŞİD-K olarak bilinen IŞİD-Horasan üstlenmişti.

dpa, AFP, rtr / HT, JD

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