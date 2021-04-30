ABD Askerleri Afganistan'dan Çekilmeye Başladı

Beyaz Saray, Amerikan askerlerinin Afganistan’dan tamamen çekilme süreci kapsamında birliklerin askeri mühimmatla birlikte ülkeden çıkmaya başladığını açıkladı.

Amerika’nın en uzun süreli savaşının sona erme sürecinin başlangıcı olarak nitelendirilen asker çekme planıyla ilgili olarak, başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, askerleri geri çekme sürecinin başladığını doğruladı.

Jean-Pierre, “Geri çekilme temkinli bir şekilde, güvenlik güçlerimizin korumasını sağlayarak, güvenli ve sorumlu bir tutumla tamamlanacak. Olası düşmanlar bize ya da geri çekilme sürecimize saldırıda bulunacak olursa, kendimizi ve ortaklarımızı elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunacağız” dedi.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) dün konuşan bir NATO yetkilisi de ittifakın Afganistan operasyonuna destek veren askerlerden 7 bininin ülkeden çıktığını doğruladı. Yetkili, “Geri çekilmenin önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanmasını planlıyoruz” dedi.