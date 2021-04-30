ABD Askerleri Afganistan'dan Çekilmeye Başladı

Beyaz Saray, Amerikan askerlerinin Afganistan’dan tamamen çekilme süreci kapsamında birliklerin askeri mühimmatla birlikte ülkeden çıkmaya başladığını açıkladı.
Amerika’nın en uzun süreli savaşının sona erme sürecinin başlangıcı olarak nitelendirilen asker çekme planıyla ilgili olarak, başkanlık uçağı Air Force One’da gazetecilere konuşan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, askerleri geri çekme sürecinin başladığını doğruladı.
Jean-Pierre, “Geri çekilme temkinli bir şekilde, güvenlik güçlerimizin korumasını sağlayarak, güvenli ve sorumlu bir tutumla tamamlanacak. Olası düşmanlar bize ya da geri çekilme sürecimize saldırıda bulunacak olursa, kendimizi ve ortaklarımızı elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunacağız” dedi.
Amerika’nın Sesi’ne (VOA) dün konuşan bir NATO yetkilisi de ittifakın Afganistan operasyonuna destek veren askerlerden 7 bininin ülkeden çıktığını doğruladı. Yetkili, “Geri çekilmenin önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanmasını planlıyoruz” dedi.
Afganistan’dan Amerikalı askerlerin ve NATO birliklerinin geri çekilmeye başladığı yönündeki haberler, Başkan Biden’ın Kongre üyeleri önünde yaptığı konuşmada bu kararı bir kez daha yinelemesinin ardından geldi.
Biden konuşmasında, 11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi ve Washington’daki Pentagon binasına düzenlenen terör saldırıları sonrasında Afganistan’da başlatılan savaşın “hiçbir zaman birkaç nesil sürmesinin planlanmadığını” belirtti.
Biden, “20 yıl süren iradeli bir kahramanlık ve fedakarlığın ardından birlikleri eve geri getirmenin vakti geldi” dedi.
Diğer taraftan, Beyaz Saray’dan dün yapılan bir açıklamada güvenlik önlemleri kapsamında Afganistan’daki Amerikan askerlerinin sayısının önümüzdeki dönemde geçici olarak arttırılacağı da doğrulandı.
Amerika ayrıca geri çekilme süreci boyunca hava güvenliğini sağlamak amacıyla Katar’a da 4 uzun menzilli B-52 bombardıman uçağı sevketti. ABD Donanması’nın Dwight D. Eisenhower gemisi de Temmuz ayına kadar bölgede kalacak.
Amerika’nın Afganistan’daki askeri güçlerinden sorumlu komutan Scott Miller da Kabil’de yaptığı açıklamada Amerikan askerlerinin geri çekilmeye ve konuşlandıkları yer ve ilgili mühimmatı Afgan güvenlik güçlerine geri teslim etmeye başladıklarını söyledi.
Geri çekilme süreci, Afgan yetkililerin ülke genelinde saldırılarını sürdüren Taleban militanlarıyla çatışmalarının arttığı bir dönemde başlamış oldu.
Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fawad Aman, Taleban’ın Afgan güvenlik güçlerini farklı kollardan zorlama çabası içinde olduğunu söyledi.
Bazı Amerikalı yetkililer de geri çekilme kararını benimsemelerine rağmen Afganistan’da yeniden başlayan şiddet olayları ve Afgan güçlerinin bu olaylara karşılık verme kapasitesinin yeterli olup-olmadığı konusunda endişe içinde.
Amerikalı General Kenneth Frank McKenzie dün Alhurra televizyon kanalına yaptığı açıklamada, sürecin Afgan ordusu için zorlayıcı olacağını ancak Amerika’nın Afgan güçlerine desteği bir şekilde sürdürmenin yollarını aradığını söyledi.