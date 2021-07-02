ABD Askerleri Bagram Üssü'nden Ayrıldı

Amerikan birlikleri Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nden ayrıldı.

Adını açıklamayan üst düzey Amerikalı bir yetkili, “Tüm Amerikan askerleri ve NATO birlikleri Bagram Hava Üssü’nden ayrıldı” dedi. Çekilme işlemi, 20 yıllık savaş sonrasında Taleban’la varılan anlaşma doğrultusunda yapıldı.

Amerikan ordusu, Afganistan’daki savaşı ve lojistik destek faaliyetlerini başkent Kabil’in 60 km kuzeyinde bulunan Bagram üssünden yönetiyordu. Bu nedenle askerlerin üsten ayrılması ABD’nin Afganistan’a askeri müdahalesinin sembolize eden sonadım olarak değerlendiriliyor.

Hava üssü Afganistan hükümetine devredildi. Kabil hükümetinin Taleban’a karşı mücadelesi sürüyor.

Afgan hükümeti adına konuşan bir yetkili, Cumartesi günü düzenlenecek resmi bir törenle devir-teslim işleminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Associated Press ajansına konuşan Amerikalı yetkili, Afganistan’daki ABD güçlerinin komutanı Austin Miller’in, başkent Kabil’de konuşlanan birlikleri korumak için gerekli güce sahip ve bu gücü kullanmaya yetkili olduğunu söyledi.

Bu hafta konu hakkında konuşan iki ABD’li yetkili daha, Amerikan birliklerinin çoğunun 4 Temmuz itibariyle ülkeden ayrılmış olacağını, sadece büyükelçiliği korumak üzere az sayıda askerin kalacağını kaydetmişti.

